‘Sin remordimiento’: Así fue la actitud de Samuel ‘N’ y Yesenia ‘N’ tras el asesinato de Carlos Manzo

Samuel 'N' se habría quedado hasta el último minuto para confirmar la muerte de Carlos Manzo.

Se quedó hasta el último momento y confirmó que el trabajo ‘estaba hecho’. Samuel ‘N’, titular de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan, Michoacán, permaneció con Carlos Manzo hasta que murió en el hospital el 1 de noviembre.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán indican que Samuel ‘N’ no recibió pago del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por colaborar en el asesinato de Carlos Manzo; sin embargo, permaneció con él hasta confirmar su muerte a la célula criminal encabezada por Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’.

Un abogado litigante de la Fiscalía explicó al juez Luis Fernando Díaz Parra que un testigo ubicó a Samuel ‘N’ junto con Carlos Manzo durante las labores de reanimación en la Pérgola, en el traslado al hospital, en la ambulancia, y luego de su muerte.

Las primeras hipótesis sugieren que Samuel ‘N’, a quien Grecia Quiroz señaló de ‘traidor’, no recibió dinero por informar los movimientos de Carlos Manzo, aunque la semana pasada las autoridades explicaron que recibió dos ‘grapas’ de cocaína.

Las investigaciones aún no concluyen, además de que tras la más reciente audiencia les dieron 4 meses para brindar más pruebas en contra de Samuel ‘N’, quien en su primera comparecencia no mostró remordimiento por colaborar con el CJNG para el asesinato de Carlos Manzo.

En su primera audiencia, Samuel ‘N’ admitió que colaboró para asesinar a Carlos Manzo porque ya lo tenía “hasta la madre”, esto luego de la carga laboral y de que lo trajera “de arriba a abajo”, además de que supuestamente no le diera permiso de ausentarse del trabajo para ver a su hija.

Otro dato que aportó la Fiscalía es que Yesenia ‘N’, secretaria particular de Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan y esposa de Carlos Manzo, estuvo en el lugar donde le dieron la noticia del fallecimiento y luego se fue “sin aparente remordimiento”.

Las investigaciones apuntan a que, tanto Samuel ‘N’ como Yesenia ‘N’, sabían de los planes para matar a Carlos Manzo semanas antes del ataque armado en el Festival de las Velas.

Esta semana, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) le dio a Grecia Quiroz la concesión de la marca Carlos Manzo y del Movimiento Independiente del Sombrero.

Con información de Quadratín.