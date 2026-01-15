Con autos, armas y restos humanos enterrados: Aseguran presunta casa del CJNG en Tlaxcala

Autoridades de Tlaxcala aseguraron una vivienda presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que supuestamente era utilizada como campo de adiestramiento, y donde encontraron restos humanos, entre ellos, el torso de un hombre.

El operativo en la casa, ubicada sobre la privada 16 de Septiembre, a un costado del Río Zahuapan del barrio de atenco, en el municipio de Tetlatlahuaca, derivó en el hallazgo de motocicletas, camionetas, armas de fuego, equipo táctico y vestimenta con las insignias del CJNG, organización criminal liderada por Nemesio Oseguera ‘El Mencho’.

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala explicó que el aseguramiento de la vivienda, así como de los restos humanos, se relaciona con un hecho violento ocurrido el pasado 5 de enero, cuando Rolando Humberto, conocido como ‘El Pescado’ y líder de la célula criminal llamada ‘Los Pescados’, fue privado de su libertad junto con sus escoltas en el municipio de Tetla de Solidaridad.

Los cuerpos de estas tres personas habrían sido encontrados en el municipio de Panotla, al interior de una obra en construcción al costado de un camino de terracería. En relación con ese caso, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a seis personas procedentes de Nayarit, que presuntamente serían operadores del CJNG.

Tras su detención, estas personas revelaron donde enterraron los restos de ‘El Pescado’ y sus escoltas, además de que dieron información sobre la casa de seguridad en Tetlatlahuaca y cómo opera el CJNG en Tlaxcala.

Una vez que identificaron los restos del ‘Pescado’ y sus dos acompañantes, las autoridades realizaron el operativo en la casa de seguridad el miércoles 14 de enero, donde encontraron los restos humanos y donde destaca el torso, sin extremidades ni cabeza, que estaba cubierto en cemento.

Las primeras indagatorias apuntan a que los restos humanos encontrados en la casa de seguridad del CJNG en Tlaxcala pertenecen a otros miembros de ‘Los Pescados’, una célula criminal que mantenía una red de actividades ilícitas en la localidad de Apizaco, y que recientemente fueron blanco del CJNG.

Las autoridades ya investigan el caso, a fin de encontrar a más responsables y esclarecer los hechos.

Con información de Quadratín.