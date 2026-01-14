Un hijo en la cárcel y otros escondidos, ‘El Mencho’ y su familia ‘bendicen’ a ‘El Sapo’ como líder del CJNG

Nemesio Oseguera 'El Mencho', líder del CJNG, ya tiene sucesor. Se trata de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo.

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que tiene identificado al “posible” sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, a quien las autoridades ubican como una figura con aval interno para asumir el control.

De acuerdo con la FGR, El Sapo cuenta con el apoyo de familiares directos de El Mencho en las actividades criminales que realiza a nombre del CJNG. Este respaldo familiar se interpreta como un factor clave en la eventual transición del liderazgo.

La identificación de El Sapo se dio en un contexto de recientes detenciones de integrantes del CJNG en Jalisco y Nayarit, lo que permitió a las autoridades federales profundizar en la estructura de mando del CJNG. La FGR atribuye esta información a labores de inteligencia y trabajo de campo.

El Sapo y el respaldo del círculo de El Mencho

La FGR indicó que El Sapo recibe apoyo de familiares de El Mencho para operar células armadas y coordinar actividades delictivas. Esta validación interna lo coloca como un perfil con viabilidad para encabezar al CJNG en caso de una ausencia del actual líder.

Detenciones revelan la cadena de mando del CJNG

El señalamiento contra El Sapo se conoció de forma paralela a la captura de José Gabriel Soto Martínez, alias “El Uber” y/o “Bravo”, detenido en Zapopan, Jalisco, por fuerzas federales. Según la FGR, este operador actuaba bajo órdenes directas de El Sapo y fungía como jefe de plaza en Tlajomulco de Zúñiga y la zona metropolitana de Guadalajara.

La FGR sostuvo que estas acciones afectan la operación del CJNG.

Con Información de David Saúl Vela