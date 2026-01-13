CJNG pierde a su líder en Guadalajara: ¿Quién es ‘El Uber’, detenido con drogas y armamento en Jalisco?

En Jalisco y Nayarit, autoridades federales capturaron a cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos José Gabriel Soto, alias ‘El Uber’, identificado como “jefe de célula y uno de los principales generadores de violencia en Guadalajara.”

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR). Los detenidos están acusados de extorsión, secuestro, homicidio, tráfico de armas y trasiego de droga procedente de Centroamérica.

‘El Uber’ y ‘El Cárdenas’: los hombres clave del CJNG

En Zapopan, Jalisco, fue arrestado José Gabriel Soto, de 26 años, apodado ‘El Uber’ o ‘Bravo’, líder de una célula criminal responsable de extorsiones, secuestros, homicidios y tráfico de armas, según informó el Gabinete de Seguridad.

Simultáneamente, en Tepic, Nayarit, las autoridades capturaron a Luis Ignacio Cárdenas, alias ‘El Cárdenas’, de 46 años, operador regional que coordinaba el traslado de droga vía aérea y marítima, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ambos detenidos formaban parte de la estructura que mueve drogas desde Centroamérica hacia Estados Unidos y que financia la violencia en la región.

Aseguran armas, droga y una base de operaciones del CJNG

Durante los operativos se confiscaron armas largas y cortas, cargadores, cartuchos y cientos de dosis de droga, incluyendo metanfetamina. También fueron asegurados vehículos, teléfonos celulares y un inmueble utilizado para coordinar actividades delictivas.

Según información de La Jornada, junto con ‘El Uber’ fueron detenidos Mauricio Cruz y Carlos Alberto Quezada, quienes tenían en su poder un arma corta, dos largas, 500 dosis de metanfetamina y diez teléfonos celulares.

El Gabinete de Seguridad destacó que estas detenciones representan un golpe importante al Cártel Jalisco, debilitando su estructura operativa. Asimismo, anunció que continuarán las investigaciones para localizar a otros operadores del CJNG y cortar las rutas de tráfico de drogas.

Detienen a integrantes del ‘Tren de Aragua’ en CDMX

Autoridades también detuvieron este martes en la Ciudad de México a seis personas, supuestos integrantes de la organización criminal ‘Tren de Aragua’, que estarían relacionadas con los delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre el arresto de los presuntos delincuentes, entre quienes están Lesli Valeri ‘N’, “identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local”, apuntó el funcionario.

También fue detenido Bryan ‘N’, operador financiero de la organización, “encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, quien contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada”, aseveró.