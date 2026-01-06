Ernestina Godoy ‘trae a los suyos’ a la FGR: Anuncia nuevos nombramientos para titulares de fiscalías

Ernestina Godoy anunció una serie de nombramientos en la FGR a poco más de un mes de su nombramiento oficial como titular.

Poco más de un mes después de asumir la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy anunció una serie de nombramientos en la institución, que se suman a los movimientos que realizó en semanas pasadas.

Además de los nombramientos de César Oliveros como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de Héctor Elizalde Mora en Agencia de Investigación, y de Uilises Lara como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, se suma otra decena de nuevos integrantes en cargos dentro de la estructura de la FGR.

Dichos movimientos fueron anunciados por la FGR a través de un comunicado, mismo en el que se presentaron a todos los titulares de los nuevos cargos y que serán parte del equipo de Ernestina Godoy, que desde el pasado 3 de diciembre es la fiscal general.

Estos son los nombramientos en la FGR que ha hecho Ernestina Godoy

Los nombramientos en la Fiscalía General de la República (FGR) anunciados por Ernestina Godoy, que enfrenta el caso de César Duarte, a poco más de un mes de abandonar la Consejería Jurídica y asumir el control de la institución tras la salida de Alejandro Gertz Manero, son:

Raúl Armando Jiménez Vázquez : Titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

: Titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC). David Boone de la Garza : Titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

: Titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Mariana Díaz Figueroa : Titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH).

: Titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH). Laura Angeles Gómez : Oficial mayor.

: Oficial mayor. Maribel Bojorges Beltrán : fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA).

: fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA). Richard Urbina Vega : titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

: titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos. Ulises Lara López: titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Julio César Bonilla Gutiérrez : titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental.

: titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental. Claudia Luengas Escudero : Consejera general.

: Consejera general. Oliver Ariel Pilares Viloria: titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero.

Omar Cruz Juárez : Titular de la Unidad de Comunicación Social.

: Titular de la Unidad de Comunicación Social. Héctor Elizalde Mora: Titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

César Oliveros Aparicio: Titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Ernestina Godoy, exfiscal general de la Ciudad de México, realizó todos estos movimientos dentro de la FGR con base en la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico de la institución.

En diciembre pasado, Ernestina Godoy habó de una reestructuración dentro de la Fiscalía, esto a través de un plan de seis ejes, mismo que aborda la coordinación, el fortalecimiento de las fiscalías federales, un nuevo modelo de investigación e inteligencia, modernización de la Agencia de Investigación Criminal, entre otras cosas.

Con estos nombramientos, reaparecen algunos funcionarios que fueron cercanos a Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México, desde Ulises Lara, quien fue su vocero, hasta el antiguo encargado de la Coordinación General de Investigación Territorial, Oliver Ariel Pilares Viloria, quien quedó como encargado de despacho en la Fiscalía de la CDMX mientras Ernestina Godoy buscaba su ratificación por el Congreso capitalino, esto en enero de 2024.