Los pendientes de Alejandro Gertz Manero: ¿Qué investigaciones recibirá la nueva encargada de la FGR?

La próxima persona que sea titular de la FGR tendrá distintos temas pendientes para continuar con sus investigaciones.

¿Ernestina Godoy retomará los pendientes? La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que hay un tema prioritario para quien sea el próximo titular de la Fiscalía General de la República (FGR) tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Dicho pendiente es el huachicol fiscal, por lo que la mandataria aseguró que espera continúen las investigaciones y que los involucrados lleguen ante la justicia.

Otro de los temas prioritarios, según la presidenta, es el combate a las factureras. Sin embargo, la FGR también tiene otros temas pendientes, entre ellos están:

Avances del caso del Rancho Izaguirre

La FGR tomó el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, a mediados de marzo, el cual funcionaba como un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Alejandro Gertz Manero confirmó que el sitio era utilizado como campo de reclutamiento y adiestramiento del cártel.

El sitio fue dado a conocer por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y, cuando la FGR tomó el control de la investigación, recibió duras críticas por haber hecho un recorrido a medios de comunicación y ‘limpiado’ las pruebas.

Fue a finales de marzo cuando la FGR ingresó al rancho y realizó la revisión del lugar, por lo que las madres buscadoras acusaron que la autoridad había limpiado todo.

¿Qué pasará con Julio César Chávez Jr.?

Julio César Chávez Jr. fue deportado a México y puesto en libertad condicional tras haber sido detenido en Estados Unidos por problemas con sus papeles de migración.

En tanto, en México está acusado de distintos delitos, entre ellos delincuencia organizada. Mientras que fue puesto en libertad condicional mientras espera su siguiente audiencia.

Al respecto, la FGR confirmó que Julio César Chávez Jr. tenía vigente una orden de aprehensión en Méxicio desde marzo de 2023 por “delincuencia organizada y tráfico de armas”. Por esa razón inició el proceso para su entrega a México desde EU.

¿Y la detención de ‘El Mayo’ Zambada?

La FGR encabezada por Gertz Manero confirmó que había solicitado información a Estados Unidos sobre la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada el pasado 25 de julio de 2024.

Sin embargo, hasta ahora las autoridades estadounidenses no han aportado mayor información sobre el caso.

La presidenta Claudia Sheinbaum incluso dijo que preguntaría si, dentro del marco de colaboración contra el crimen organizado con EU, existía la posibilidad de que agentes de la FGR entraran a la cárcel donde permanece el capo para interrogarlo.

Hasta ahora, la Fiscalía no dio mayores detalles ni avances sobre las investigaciones en la detención de Zambada.

Seguimiento a las investigaciones contra Raúl Rocha

El caso más reciente y que fue dado a conocer a tan solo un día de la renuncia de Alejandro Gertz, es el de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, quien está acusado por la FGR de presuntamente liderar una red que vendía armas al Cártel Jalisco Nueva Generación y a la Unión Tepito.

Además, Rocha también está señalado por operar tráfico de combustible desde Guatemala a Estados Unidos, por lo que la FGR exige su captura.

Raúl Rocha no ha sido detenido, pero la Fiscalía detalló que mantiene abierta una investigación contra el empresario.

Según los reportes ministeriales, Rocha habría solicitado a la FGR un criterio de oportunidad para aportar información sobre la red criminal a cambio de beneficios.