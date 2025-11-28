Sheinbaum ‘aconseja’ a sucesor de Gertz Manero investigar huachicol fiscal: ‘Es indispensable que avance’

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la próxima persona titular de la FGR continuar las investigaciones por huachicol fiscal y factureras. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum recomendó a la o el sucesor de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) que continúe las investigaciones sobre los casos de huachicol fiscal.

El contrabando de combustible sería uno de los temas “indispensables” para el Gobierno federal, junto a las empresas factureras, sobre las que considera necesario realizar una investigación más profunda.

En ambos casos, la mandataria pidió que las personas que aparezcan en las carpetas de investigación sean llevadas ante la justicia.

“Hay temas que tenemos en el Gabinete de Seguridad que ya se irán presentando, que nos parece indispensable que se avance. Uno de ellos es el tema del contrabando de combustible. Es muy importante que continúen todas las investigaciones y quien esté en las carpetas de investigación, pues se lleve a la justicia”, dijo durante la mañanera del 28 de noviembre.

Aseguró que, en el caso de las factureras, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) avanzó con acciones administrativas para evitar la creación de empresas que desaparecen dos días después de su registro, pero señaló que debe existir una investigación sobre el “desfalco al pueblo de México”.

Red de huachicol fiscal que salpica a empresarios y políticos

A principios de 2025, tras el aseguramiento de un buque cargado con miles de litros de combustible no declarado en la aduana de Tamaulipas, se destapó una de las redes criminales más grandes, que involucraría a empresarios y figuras políticas actualmente en cargos públicos.

Recientemente, se dio a conocer que Raúl Rocha, propietario de Miss Universo, sería una de estas figuras públicas involucrada con el Gobierno federal e imputada por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible.

Supuestamente, los nexos de las empresas vinculadas con este esquema de contrabando de combustible apuntarían a relaciones políticas con Adán Augusto López y Mario Delgado.

Investigaciones de medios de comunicación sostienen que, en las carpetas de investigación de la FGR, Adán Augusto López estará implicado en los casos de huachicol fiscal, aunque el coordinador de la bancada de Morena en el Senado negó los señalamientos.

En tanto, durante las investigaciones sobre la red de huachicol fiscal, se detuvo a elementos de la Secretaría de Marina y de aduanas involucrados, pues aceptaron sobornos para permitir el paso de millones de litros de hidrocarburos no declarados, un desfalco del que las autoridades no se atreven a dar un estimado.

Además, miembros de pequeñas células delictivas fueron detenidos, pero las cúpulas y autores intelectuales siguen libres.