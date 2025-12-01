Ernestina Godoy ‘mueve fichas’ en la FGR: Designa a César Oliveros como titular de la FEMDO

Ernestina Godoy quedó como encargada de la Fiscalía General de la República. El Senado elegirá oficialmente al sucesor de Gertz Manero.

Movimientos en la Fiscalía General de la República (FGR): Ernestina Godoy, encargada de la dependencia tras la salida de Alejandro Gertz Manero, anunció al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Se trata de César Oliveros Aparicio, excolaborador de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México donde se desempeñó como coordinador de investigaciones de delitos de alto impacto.

“Lo conozco desde hace muchos años y puedo decirles que es un servidor público, cuyo trabajo siempre se ha caracterizado por su capacidad técnica, profesionalismo y honestidad”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Antes de llegar a la FGR, Ernestina Godoy encabezó la Fiscalía de la Ciudad de México. Su ratificación fue frenada por la oposición en el Congreso capitalino en enero de 2024.

Sheinbaum explica que relevo en la FGR fue por ‘final de un periodo’

En su ‘mañanera’ de este lunes 1 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que la salida de Gertz Manero de la Fiscalía General de la República fue de mutuo acuerdo.

“Pienso que se cumplió un periodo e inicia otro. Lo acordamos conjuntamente, entonces, mis respetos y mi reconocimiento a Alejandro Gertz Manero (...) Él acepta irse a una Embajada, e inicia una nueva etapa que tiene que concluir con el procedimiento del Senado”, dijo.

Sheinbaum agregó que será en próximos días cuando se informe a qué embajada fue asignado Gertz Manero. El nombramiento debe ser aprobado por el Senado.

La presidenta de México agregó que espera una mayor coordinación entre la FGR y el Gobierno federal.

“Es muy importante también que al interior de la Fiscalía haya también un proceso de transformación, que haya mejor identidad de la gente con su Fiscalía y la procuración de justicia. Eso le tocará al nuevo fiscal que elija el Senado de la República", indicó.

¿Cómo se elige al fiscal de la República? Así es el proceso

El o la próxima titular de la FGR debe cumplir primero con cuatro requisitos.

Ser ciudadano mexicano de nacimiento .

. Tener al menos 35 años al momento de la designación.

al momento de la designación. Contar con al menos 10 años de experiencia profesional como licenciado en Derecho.

Gozar de buena reputación y no tener condenas por delitos dolosos.

En el caso de Gertz Manero, él fue elegido como el primer fiscal general de la República en 2019 por un periodo de nueve años que concluía en 2028. Al tratarse de una renuncia, la ley establece que el Senado (controlado por Morena) tiene 20 días para elaborar una lista de al menos 10 candidatos.

Ese primer corte de aspirantes a fiscal general pasará al ‘escritorio’ de la presidenta Claudia Sheinbaum quien deberá formar una terna de candidatos y someterla a votación en el Senado.

La Cámara Alta llamará a comparecencias a los tres candidatos o candidatas elegidas por Sheinbaum y llevará después una votación final. Para ser el nuevo fiscal de la República, el o la aspirante debe tener el voto de dos terceras partes de los senadores.