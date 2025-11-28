‘Quiso encarcelarla’: La vez que Gertz Manero investigó a Silvia Pinal por presunto fraude

Los problemas para Silvia Pinal comenzaron tras su reelección como presidenta de la Protea, asociación fundada por Gertz Manero. (Foto: Cuartoscuro)

Alejandro Gertz Manero, quien ya formalizó su salida de la Fiscalía General de la República, ha encabezado todo tipo de investigaciones a lo largo de su carrera, pero una de las menos recordadas es la que emprendió en contra de la actriz Silvia Pinal.

Un problema legal que comenzó en 1994 y por el cual incluso la conductora del programa de televisión de Mujer, casos de la vida real tuvo que huir de México y permanecer exiliada en Miami meses para evitar una orden de aprehensión.

“Es muy difícil (...) fue una parte terrible de mi vida”, aseguró la también madre de la cantante Alejandra Guzmán al regresar a México, en una entrevista que brindó para el programa La Hora Pico en aquel momento.

¿Por qué Gertz Manero investigó a Silvia Pinal?

Los problemas legales para la actriz de la película Viridiana comenzaron en 1992 luego de ser reelegida como presidenta de la Asociación Nacional de Productores de Teatro (Protea), una institución que fundó el doctor en derecho Alejandro Gertz Manero.

Esto, debido a que tanto ella como la mesa directiva de la asociación presuntamente se eligieron sin el quórum, por lo cual en 1994 el exfiscal general procedió legalmente en contra para anular la asamblea.

Fue así que el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal comenzó una investigación, con la cual no solo se declaró que la acción había sido ilegal, sino que se encontró un presunto fraude durante el mandato de Silvia Pinal.

“Al hacer la revisión de los libros contables, se detectó un faltante de más de dos millones de pesos solo entre 1992 y 1993, por lo que internamente se solicitó la realización de peritajes para definir el destino de los recursos”, señala un artículo de La Jornada publicado en 1999.

Gertz Manero inició la investigación en contra de Silvia Pinal desde finales de los 90. (Foto: Edgar Negrete/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

De acuerdo con la publicación, además de Silvia Pinal entre los otros acusados del presunto fraude genérico estaban: el productor Enrique Gou, el actor Jorge Ortiz de Pinedo, así como los empresarios Jorge Estévez, José de Jesús Terraza y Morris Gilbert.

No obstante, fue hasta el 2000, cuando Gertz Manero se convirtió en Secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal, que la denuncia en contra de la conductora de televisión Silvia Pinal se reactivó.

En aquel momento, el productor de teatro José de Jesús Terrazas comentó: “Este pleito es solo el coraje de Alejandro Gertz Manero en contra de Silvia Pinal, por no poner gente de él en la segunda asamblea en donde se eligió a la mesa directiva del Protea. Sí hay socios que deben dinero de anuncios, pero la mesa directiva no recibimos sueldo ni debemos ningún dinero”, en declaraciones retomadas por La Jornada.

Por su parte, en una denuncia que Julio Scherer realizó en contra de Gertz Manero comentó que el exfiscal presuntamente utilizaba su cargo para obtener beneficios personales.

“20 años atrás (Alejandro Gertz Manero) quiso encarcelar a la actriz Silvia Pinal por una enemistad”, afirmó en su momento.

¿Cómo salió Silvia Pinal de México?

Una vez que la denuncia fue retomada, se giró una orden de aprehensión en contra de Silvia Pinal, quien decidió huir a Estados Unidos con el objetivo de evitar ser detenida en México.

Domingo Juárez, chofer de Silvia Pinal, compartió en una entrevista con Max Lumbia, que para que la actriz pudiera salir tuvo que llevársela desde el estacionamiento de Televisa a Cuernavaca y desde ese lugar hasta Acapulco.

En su libro autobiográfico Esta soy yo, Silvia Pinal comparte que pasó dos días en el puerto: “el 9 de diciembre de 1999, Alejandra, mi hija, me llevó al aeropuerto de esa ciudad para tomar un vuelo privado hacia Florida”.

La investigación se retomó en el año 2000. [Fotografía. Cuartoscuro]

La actriz pasó meses exiliada en la casa que la cantante Alejandra Guzmán tenía en Miami, Florida, sin embargo, por su seguridad y para evitar ser descubierta, se mantuvo todo este tiempo en secreto su ubicación.

“Pasé más tiempo sola en esos meses, de lo que había pasado antes en mi vida y empecé a conocerme a mí misma más, aunque había veces que el tiempo se hacía eterno”, explicaba la actriz en su libro.

¿Cómo terminó la investigación de Gertz Manero contra Silvia Pinal?

Durante su estancia en Estados Unidos la actriz declaró: “la justicia se está tomando demasiado tiempo para decir que soy inocente, porque así va a ser”, de acuerdo con la agencia de noticias EFE.

Finalmente, un juez le otorgó un amparo a la famosa con el cual se impedía que Silvia Pinal fuera detenida, así como de ser citada para un juicio por el presunto fraude, con lo cual, volvió a México.

Al llegar al aeropuerto, sus fans la recibieron con aplausos: “Yo sabía que era un grupo pequeño (el que me iba ir a recibir), pero cuando yo llegué y vi aquello, madre mía, me dio risa. Silvita furiosa, yo era la única que estaba feliz”, recordó sobre ese momento en entrevista con La Hora Pico.