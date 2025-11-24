Alejandra Guzmán va al hospital: ¿Cuál es el estado de salud de la cantante?

El estado de salud de Alejandra Guzmán alertó nuevamente a algunos fans, esto luego de que se reportara que la ‘reina del rock mexicano’ había ingresado a un hospital algunas semanas después de que se sometiera a una operación en la columna.

Sin embargo, la expareja de Gerardo Gómez Borbolla se encuentra bien, así lo confirmó su representante, Coco Díaz, a Televisa Espectáculos.

¿Por qué Alejandra Guzmán acudió la hospital? Esto dice su representante

De acuerdo con Díaz, Alejandra Guzmán acudió a un hospital el pasado viernes, 21 de noviembre, pero no por una emergencia, sino únicamente a una consulta de rutina.

Según explicó, la revisión se derivó de las últimas intervenciones que ha tenido que hacerse Alejandra Guzmán, aclarando los rumores que había en torno a la salud de la cantante.

Díaz, además, dejó en claro que la intérprete acude al hospital al menos una vez al mes para continuar con el seguimiento de su salud y continuar con su recuperación.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán? Estos han sido sus problemas de salud

La cantante Alejandra Guzmán fue intervenida de la columna vertebral a inicios de octubre, según dio a conocer la periodista Pati Chapoy. Esto tras un diagnóstico de hernias discales, las cuales se forman cuando “todo o parte de un disco de la columna es forzado a pasar a través de una parte debilitada del disco”, de acuerdo con la fuente especializada MedlinePlus.

Esta cirugía fue posterior a la que se realizó en julio luego de una presentación en Monterrey. Tras ella, los conciertos de la cantante fueron reprogramados a 2026 para que se pudiera concentrar en su salud, según lo explicó su representación por medio de un comunicado en redes sociales.

En agosto, la cantante reveló imágenes en las que mostró que le habían colocado titanio: “Tengo más titanio que nunca, soy biomecánica”, dijo a Ventaneando entre risas tras regresar a su casa de una revisión.

Su hermano Luis Enrique Guzmán, también hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, explicó que se trata del mismo problema que arrastra desde hace años la famosa cantante con los polímeros: “plásticos que están ahí dentro de su piel”, los describió la expareja de Mayela Laguna.

Previamente, la cantante había tenido otros varios problemas de salud. En 2007, enfrentó al cáncer de mama y en 2009 se colocó polímeros en los glúteos como parte de una cirugía estética, la cual no salió bien y le ha provocado complicaciones.

La cantante Alejandra Guzmán tiene prótesis de titanio en la cadera, cuando menos dos que ha dado a conocer públicamente. En 2022 se dislocó la cadera y ese mismo año fue intervenida por complicaciones con los polímeros.

En total, según palabras de la propia cantante en entrevista con Yordi Rosado en 2021, se ha sometido a más de 40 intervenciones quirúrgicas, a las cuales se han sumado otras tantas que se han sumado en poco más de 4 años posteriores.

La cantante, sin embargo, espera regresar el próximo año con más conciertos y ha pedido a sus fans que esperen su regreso a los escenarios.