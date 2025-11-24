Asesinato de Fede Dorcaz, modelo argentino: CDMX detiene a 2 hombres ligados al homicidio

Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el homicidio del modelo Fede Dorcaz.

Autoridades de la Ciudad de México confirmaron la detención de dos jóvenes por su probable involucramiento en la muerte del modelo argentino Federico Dorcaz.

Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, informó que la dependencia junto con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, detuvieron a Geovanni ‘N’ y Andy ‘N’.

El argentino Fede Dorcaz murió el 9 de octubre en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Andy ‘N’ fue detenido el 17 de octubre en alcaldía GAM tras una persecución por un robo y Geovanni ‘N’ fue detenido el 20 de noviembre durante cuatro cateos en alcaldía Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo”, indicó Pablo Vázquez en una publicación este lunes 24 de noviembre.

Tras una audiencia el domingo, los dos jóvenes detenidos fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso.

¿Quién era Fede Dorcaz y qué le pasó?

Federico Dorcazberro, conocido como Fede Dorcaz, fue un modelo y cantante originario de Mar de Plata, Argentina. Su familia y él se mudaron a Mallorca, España, cuando tenía 13 años.

Cuando vivía en Barcelona, una agencia de modelos de pasarela vio su potencial y le ofreció un contrato para trabajar en España, Italia y Estados Unidos.

Fede Dorcaz falleció la noche del 9 de octubre, luego de ser víctima de un ataque armado. Tenía 29 años.

Ese día, el modelo argentino acudió a un ensayo que se realizó en las instalaciones de Televisa, como lo documentó en una de sus historias de Instagram.

Luego de compartir su post, los equipos de emergencia de la Ciudad de México recibieron el reporte de un ataque a balazos cometido en contra del conductor de una camioneta Jeep Grand Cherokee.

En un comunicado, en el que las autoridades no revelaron la identidad de la víctima, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los hechos ocurrieron en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Dos sujetos en motocicletas, ambos sin cascos de protección, lo atacaron.

La confirmación de la identidad de Fede Dorcaz ocurrió horas después y autoridades de la CDMX informaron que ya investigaban el incidente como un ataque directo.

Ahora, este lunes 24 de noviembre, la SSC y la Fiscalía de la CDMX confirmaron la detención de dos hombres jóvenes, identificados como Geovanni ‘N’ y Andy ‘N’ como los presuntos responsables del homicidio de Fede Dorcaz.