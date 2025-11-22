Explosión de pipa en Iztapalapa: Bebé Jazlyn regresa a México tras tratamiento en EU por quemaduras

La Fundación Michou y Mau informó que la menor y su mamá arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (Foto: Fundación Michou y Mau)

La bebé Jazlyn Azuleth, víctima de la explosión de una pipa en Iztapalapa el pasado septiembre, regresó este viernes a México después de permanecer más de dos meses en tratamiento especializado en el hospital Shriners de Galveston, Texas.

La Fundación Michou y Mau, organización que coordinó su atención médica en Estados Unidos, informó que la menor y su mamá arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fueron trasladadas en ambulancia a su domicilio, con apoyo de la Secretaría de Salud capitalina.

La menor permaneció dos meses y cinco días en el hospital de Estados Unidos, donde recibió atención para las quemaduras que sufrió tras la explosión de la pipa de gas que dejó 32 personas muertas y múltiples heridos.

La fundación agradeció al hospital Shriners por la atención brindada y destacó el apoyo de los medios de comunicación, a quienes la madre de Jazlyn reconoció su prudencia ante el estado de salud de la pequeña.

La organización informó que seguirá acompañando a la familia y próximamente dará detalles sobre los tratamientos que la menor requerirá para atender las secuelas de las quemaduras.

Nieta de la señora Alicia Matías, quien en el momento de la explosión la protegió con su cuerpo y pocos días después murió, Jazlyn Azuleth fue apoyada por la fundación Michou y Mau, con el objetivo de que la atendieran en un sitio especializado y así salvar su vida tras la explosión de la pipa.

Recuperación de la bebé Jazlyn Azuleth

A finales de octubre, la fundación informó que tres días después de que Jazlyn Azuleth llegó al hospital de Texas, fue extubada, y una semana después fue dada de alta de la unidad de terapia intensiva.

De acuerdo con Michou y Mau, una vez que la bebé estuvo fuera de peligro, le hicieron una cirugía de injertos de su propia piel en manos, pies y cabeza.

Para cubrir con piel esa zona, utilizaron tejidos de su espalda y piernas.

Alicia Matías protegió a la bebé con su cuerpo

Alicia Matías Teodoro, la abuelita que salvó a su nieta de la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, falleció la noche del 12 de septiembre.

Alicia Matías fue una de las casi 100 personas que resultaron lesionadas durante el estallido de una pipa cargada con gas LP que transitaba en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de La Concordia.

De acuerdo con videos que circularon en redes, tras la explosión, la abuelita protegió a su nieta de dos años entre sus brazos hasta que encontró a un policía de la Ciudad de México que le brindó los primeros auxilios.

¿Qué provocó la explosión de la pipa en Iztapalapa?

A principios de octubre, la Fiscalía de la Ciudad de México atribuyó el accidente al “factor humano”, específicamente al exceso de velocidad y a la “falta de pericia del conductor”.

La fiscal Bertha Alcalde Luján ofreció detalles de los avances en la investigación del incidente ocurrido el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, y presentó una cronología de los hechos con base en análisis de telemetría GPS y cálculos de especialistas en tránsito.

Alcalde Luján precisó que el evento puede comprenderse a partir de tres variables que fueron clave para que ocurriera la tragedia: la vía, el tipo de vehículo y el factor humano.