Muere Alicia Matías, abuelita que protegió a su nieta en explosión de pipa, a los 49 años

Alicia Matías Teodoro falleció este viernes 12 de septiembre, de acuerdo con autoridades del Gobierno de la CDMX.

Alicia Matías Teodoro, la abuelita que salvó a su nieta de la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, falleció la noche de este viernes 12 de septiembre.

Así lo confirmaron autoridades del Gobierno de Ciudad de México.

La muerta de la abuelita ocurrió a dos días de la explosión de la pipa en el Puente La Concordia, ubicado en los límites de CDMX y el Estado de México.

¿Qué le pasó a Alicia Matías Teodoro, la abuelita de Iztapalapa?

Alicia Matías fue una de las casi cien personas que resultaron lesionadas durante la explosión de la pipa en Iztapalapa.

Tras el estallido, la abuelita protegió a su nieta de dos años entre sus brazos hasta que encontró a un policía de la Ciudad de México que le brindó los primeros auxilios.

La muerte de Alicia Matías Teodoro se confirmó la noche de este 12 de septiembre, luego de que sufrió quemaduras en más del 90 por ciento de su cuerpo.

De acuerdo con sus familiares, los médicos les habían informado que había pocas posibilidades de la que la señora viviera luego del accidente en Iztapalapa.

la mañana de este viernes, autoridades de Salud de CDMX cometieron un error al informar el fallecimiento de la abuelita; sin embargo, corrigieron la pifia y ofrecieron disculpas a los familiares.

¿Qué sabemos del accidente de la pipa en Iztapalapa?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la pipa de gas LP se volcó luego de sufrir un choque.

El accidente provocó la fuga de gas y posteriormente el estallido.

Hasta ahora, las autoridades de la Ciudad de México tienen como una línea de investigación la posible circulación a exceso de velocidad de la pipa.

A dos días de la explosión en Iztapalapa, el chofer de la pipa se encuentra internado y aún no ha podido dar su declaración debido a las heridas que sufrió durante el accidente.

La Fiscalía de CDMX espera a que el chofer de la pipa reaccione para ver si es posible tomarle su declaración y deslindar responsabilidades.