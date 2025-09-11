Ana Daniela Barragán desapareció tras el accidente de una pipa en Iztapalapa: Esto sabemos

La joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ana Daniela Barragán Ramírez, originaria de Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, es buscada por sus familiares luego de que estuviera en la zona donde ocurrió la explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia, en Iztapalapa.

Ana Daniela es estudiante de la Facultad de Ingeniería en Cuautitlán. Su familia reportó su desaparición al no tener información de ella tras el incidente.

La familia ha buscado a Ana Daniela Barragán en los siete hospitales a donde fueron trasladados las más de 90 personas que resultaron lesionadas tras la explosión de la pipa en Iztapalapa.

Por esa razón decidieron hacer publicaciones en Facebook que incluyen sus fotografías en espera de que alguien pueda informarles sobre el hospital al que fue trasladada y en qué condiciones se encuentra.

Entre las publicaciones se puede leer: “Ayúdanos a localizarla”. “Su nombre es Ana Daniela Barragán Ramírez, de 19 años, estudiante de la Facultad de Ingeniería Cuautitlán”.

Luego del incidente, las personas compartieron videos y fotografías de las personas heridas que se encontraban en la escena, con el fin de que familiares pudieran reconocer a sus seres queridos. En uno de esos videos aparece una joven similar a Ana Daniela, quien se observa con quemaduras graves en el cuerpo.

La Facultad de Estudios Superiores (FES) de Cuautitlán confirmó que una de sus estudiantes resultó herida en el accidente de Iztapalapa.

¿Dónde está Ana Daniela Barragán, afectada por la explosión en Iztapalapa?

Desde la tarde del miércoles 10 de septiembre, los padres de Ana Daniela dan seguimiento a los comentarios en la publicación que hicieron, mientras continúan en la búsqueda de la joven universitaria en los hospitales de la Ciudad de México.

Bryan Ramos, estudiante de ingeniería y novio de Ana Daniela Barragán, contó para medios este jueves que siguen en la búsqueda de la joven. Narró que perdieron el contacto con ella desde las 3 de la tarde y desde entonces han ido a las carpas de protección civil del lugar y a diversos hospitales a donde trasladaron a las personas heridas tras la explosión en La Concordia.

En el lugar del accidente fue encontrada la credencial y el teléfono celular de Ana Daniela, pero ella aún no es localizada.

En el hospital Rubén Leñero, les comentaron que hay una joven fallecida sin identificar, de entre 21 y 23 años de edad aproximadamente. Se realizó una prueba de ADN para identificar si se trata de la joven, pero hasta ahora no han tenido la confirmación.

César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, adelantó en un mensaje a medios este jueves que durante la tarde se dará a conocer la prueba de ADN.

La jefa de Gobierno de la ciudad, Clara Brugada, informó este jueves que ocho personas fallecieron tras el accidente en Iztapalapa. Al menos 94 resultaron heridas, de las cuales 22 estaban lesionadas de gravedad.