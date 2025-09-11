Explosión en puente La Concordia: Brugada anuncia apoyo para familias y teléfono de emergencia

De acuerdo con las primeras investigaciones, la pipa que explotó en la alcaldía Iztapalapa, liberó combustible que se acumuló rápidamente hasta explotar, lo que generó una onda expansiva. (Cuartoscuro).

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó en conferencia de prensa que habrá un apoyo inicial de emergencia a víctimas de la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa, donde al menos ocho personas perdieron la vida, 22 se encuentran en estado crítico y 66 hospitalizados.

5 hombres fallecidos y dos personas que no han sido reconocidos

Brugada puso a disposición el número 5571952071, de Belén Calderón, para brindar información a familiares de las personas afectadas.

“Hay responsabilidades que tienen que asumirse por parte de privados, somos un Gobierno solidario que no puede dejar pasar esta situación”, aseguró Brugada.

Detalló que van a profundizar en un el censo con las familias para ubicar quienes enfrentan situaciones más difíciles y luego se dará un apoyo para que estén en condiciones de lo que les corresponda por derecho.

“Daremos apoyo para servicios funerarios, asesoría y orientación jurídica en calidad de víctimas y apoyo psicológico”, dijo la jefa de Gobierno.

En la conferencia también mencionó que de parte del Gobierno federal está iniciando un trabajo administrativo, es decir, lo que le corresponde es llevar a cabo todo lo que se requiera para deslindar responsabilidades administrativas que la empresa haya cometido

“El Gobierno de la ciudad va a estar al tanto y va a apoyar a la población, reconocer el respaldo y apoyo que hemos tenido de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, desde el primer momento, la coordinación institucional entre gobiernos fue inmediata”, aseguró Brugada.

En conferencia de prensa, las autoridades capitalinas informaron sobre la salud del conductor que conducía la pipa de gas LP en Iztapalapa. (Cuartoscuro).

Dio un mensaje de agradecimiento a las y los ciudadanos, que de inmediato apoyaron con lo que podían para enfrentar la situación.

“Quiero agradecer a bomberos, policías, integrantes de protección civil; hoy agradezco a todos los sistemas de salud”, comentó.

¿Cuál esa el estado de salud del chofer que conducía pipa que explotó en Iztapalapa?

Las autoridades capitalinas informaron sobre el estado de salud del chofer que conducía la pipa de gas LP.

“Se encuentra en situación crítica y está custodiado”, aseguró Brugada. En tanto, la fiscala de la CDMX, Bertha María Alcalde Luján, detalló que no está en calidad de detenido.

Aseguró que conforme evolucione su estado de salud, se determinará si se judicializa el caso.

Los delitos que se podrían perseguir son homicidio culposo y daño a la propiedad, mencionó la fiscala. La empresa también está en calidad de investigada.

¿Cuáles son las líneas de investigación de la explosión de pipa de gas LP en Iztapalapa?

Sobre las líneas de investigación en el lugar de los hechos, explicó que uno de ellos es el exceso de velocidad y que se están concluyendo los primeros peritajes.

“Es probable que haya habido exceso de velocidad”, dijo Alcalde Luján. Brugada agregó que no se ha tenido contacto con el chofer debido a su estado de salud.

En el lugar hay peritos en criminalística y química, seguridad industrial, terrestre, mecánica, video y fotografía, detalló la fiscala.

Otras dos líneas de investigación de las autoridades son: deberes de cuidado que haya incumplido el conductor e incumplimiento en regulación por parte de la empresa.

Bomberos de la CDMX apagan el fuego que derivó de la voladura de una pipa, que ocasionó más de 50 heridos. (Cuartoscuro).

Empresa Silza asume responsabilidad y activa pólizas de seguro

La compañía Silza, dueña de la pipa que explotó en el Puente La Concordia, informó que se puso en marcha un protocolo de apoyo a las familias involucradas y activó tres pólizas de seguro.

Las pólizas activadas por Silza son las siguientes: