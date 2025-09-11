¿Qué sabemos de Silza, la empresa dueña de la pipa de gas que explotó en puente de Iztapalapa?

Una pipa de gas LP explotó en el Puente La Concordia, Iztapalapa, el 10 de septiembre.

Tras la explosión de una pipa de gas en la Ciudad de México, que ha dejado hasta ahora a seis personas fallecidas y 90 heridas, la empresa Silza anunció este jueves que asumirá la responsabilidad legal del incidente.

La empresa Silza, dueña de la pipa que estalló, destacó que tras el accidente ocurrido en el puente La Concordia activó protocolos de apoyo a las familias de las personas afectadas. Con ello, se activaron tres pólizas de seguro.

Silza Gas forma parte de Grupo Tomza, empresa que pertenece a los empresarios Tomás Zaragoza Ito y Tomás Zaragoza Fuentes. Grupo Tomza es una compañía cuyas filiales son Silza, Zeta Gas y Baja Gas.

En 2022, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) multó por 2 mil 414 millones 51.954 pesos a 53 empresas y 34 personas por manipulación de precios de gas LP; entre las compañías multadas se encontraba Grupo Tomza, así como Soni, Simsa, Uribe y otras.

En ese sentido, Grupo Tomza y otras empresas fueron acusadas de ejercer prácticas monopólicas absolutas para evitar competir entre sí.

De acuerdo con información de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la empresa que operaba la pipa no había ingresado pólizas de seguro para los permisos de transporte.

Silza tiene permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía (CNE).

¿Qué ocasionó la explosión de una pipa en el puente La Concordia?

El Gobierno de la Ciudad de México informó este jueves 11 de septiembre que ocho personas fallecieron tras el accidente de una pipa que explotó en el puente La Concordia, en Iztapalapa.

En su informe, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dijo este jueves que un total de 94 personas resultaron lesionadas. Hasta hoy, 22 personas están en estado crítico, seis en estado grave y 39 permanecen como delicados. En tanto que 19 personas han sido dadas de alta.

El conductor de la pipa se encuentra entre las personas heridas. De acuerdo con Brugada, el chofer está en situación crítica y se encuentra bajo custodia. No obstante, la fiscala de la CDMX, Bertha Alcalde, añadió que no se encuentra en calidad de detenido.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que la pipa de gas se volcó en el Puente La Concordia, y liberó combustible que se acumuló rápidamente y explotó. Esto generó una onda expansiva que impactó a automovilistas y personas que se encontraban en la zona.

La empresa dueña de la pipa, Silza, informó que se hará responsable de las implicaciones legales del accidente.

La empresa Silza está siendo investigada, adelantó la Fiscalía capitalina. En cuanto al conductor de la pipa, se determinará la situación jurídica de la persona una vez que evolucione su estado de salud.

Por ahora, la Fiscalía de la CDMX afirmó que se podrían perseguir los delitos de homicidio culposo y daño a la propiedad.

La Fiscalía de la CDMX, a cargo de Bertha Alcalde, indicó que se investiga si la explosión de la pipa se debió al exceso de velocidad del vehículo. Otra línea de investigación es el incumplimiento de la regulación por parte de la empresa.

En tanto, la jefa de gobierno destacó que se realizará un censo para identificar cómo apoyar a cada familia afectada. “Daremos apoyo para servicios funerarios, asesoría y orientación jurídica en calidad de víctimas y apoyo psicológico”, explicó este jueves.