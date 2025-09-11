Explosión de pipa en puente la Concordia, Iztapalapa: Hay 6 personas muertas y 21 están en estado crítico

El chofer de la pipa que explotó en Iztapalapa también recibe atención médica en uno de los hospitales de la CDMX.

La cifra de personas muertas por la explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa subió a 6 este jueves 11 de septiembre, según confirmó Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Urzúa agregó que al menos 21 personas están en estado crítico, mientras quienes se reportan como graves, tienen quemaduras entre el 50 y 70 por ciento del cuerpo.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos agregó que todos los heridos reciben atención permanente de las autoridades.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, puso a disposición el número 55 5683 2222 para personas lesionadas o que buscan a familiares.

Dueña de la pipa asumirá responsabilidad legal tras accidente

La transportadora Silza, dueña de la pipa que explotó en la alcaldía Iztapalapa, anunció que asumirá la responsabilidad legal tras el accidente que dejó varios muertos y heridos.

A través de un comunicado, la empresa informó que la pipa involucrada pertenece a su parque vehicular.

“Como empresa, asumiremos con plena seriedad nuestra responsabilidad social y legal frente a lo sucedido”, expresó la compañía en un comunicado.

En tanto, el chofer de la pipa, al igual que el resto de las víctimas, recibe atención médica en un hospital de la CDMX.

Estos son los protocolos que activó la empresa tras el estallido de una pipa en Iztapalapa:

Póliza de responsabilidad civil por el uso y manejo de gas LP, con vigencia del 10 de noviembre de 2024 al 10 de noviembre de 2025. Incluye daños a terceros, daño moral y daños ecológicos

Póliza de seguro con vigencia de 15 de diciembre a 2024 al 15 de diciembre de 2025, por conceptos de responsabilidad civil por daños a terceros, póliza contratada a la empresa Qualitas.

con vigencia de 15 de diciembre a 2024 al 15 de diciembre de 2025, por conceptos de responsabilidad civil por daños a terceros, póliza contratada a la empresa Qualitas. Póliza de responsabilidad civil de transportistas, con vigencia del 30 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025, póliza contratada por la empresa AXXA Seguros.

¿Qué ocasionó el estallido de una pipa en la alcaldía Iztapalapa?

La explosión de una pipa en el puente La Concordia de Iztapalapa, ocurrió tras la volcadura del vehículo, lo que provocó una fuga que detonó el estallido.

De acuerdo con los primeros peritajes, la pipa liberó combustible que se acumuló rápidamente hasta explotar, lo que generó una onda expansiva.

En redes sociales, usuarios compartieron imágenes de la enorme columna de humo y fuego que impactó a decenas de automovilistas y peatones que transitaban la zona.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que dará seguimiento al caso a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como en colaboración con la Fiscalía General de la Ciudad de México.