¿Qué sabemos de la abuelita que protegió a una bebé de la explosión en Iztapalapa?: ‘Esperamos un milagro’

Alicia Matías y su nieta son dos de las personas heridas tras la explosión de una pipa en Iztapalapa.

Alicia Matías, de 59 años, resultó con quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo al proteger a su nieta Azuleth, de dos años, tras la explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa.

Jessica, hija de la señora Alicia, contó que su madre tuvo un colapso cuando ingresó al hospital y los médicos le dieron tan solo 2 por ciento de probabilidades de recuperarse.

“Los doctores están haciendo todo lo que está en sus manos, ojalá que puedan hacer mucho, muchísimo. Esperamos un milagro”, dijo Jessica con la voz entrecortada en entrevista con Azucena Uresti.

En redes sociales se hicieron virales las imágenes de la abuela con quemaduras en la mayor parte del cuerpo, quien es auxiliada por un policía junto con su nieta, que también resultó con lesiones en las manos y cara.

Los videos muestran a la mujer desorientada quien le da a la niña a un policía para ser trasladada de emergencia.

La pequeña permanece estable, pero por las quemaduras fue trasladada al Hospital General de México, donde actualmente recibe atención médica.

¿Quién es Alicia Matías, la abuelita que protegió a su nieta de dos años?

Alicia Matías trabajaba como cobradora de combis en el paradero de Santa Martha cuando ocurrió la explosión de la pipa en la alcaldía Iztapalapa.

La bebé acompañaba diariamente a su abuela al trabajo debido a que su mamá trabaja como intendente y no tenía quién la cuidara, ya que es madre soltera.

“Mi hermana es una guerrera. Ella ama intensamente a sus hijas y a su nieta”, contó Sandra, hermana de Alicia Matías, en un encuentro con medios de comunicación.

Tanto Jessica como Sandra hicieron un llamado a las autoridades capitalinas para darle la mejor atención médica a la señora Alicia con tal de que sobreviva y logre reunirse con su familia.

Exigen que dueña de la pipa se haga responsable del accidente

“Queremos justicia porque la pipa no tenía seguro y quieren hacernos pasar como si hubiera pasado algo de la nada”, exigió Jessica.

La señora Alicia necesita oxígeno, mientras que Azuleth también requiere otro tipo de atención médica, por lo que los familiares exigen que sea la compañía cubra esos gastos médicos en caso de ser necesario.

Sin embargo, la empresa Silza, dueña de la pipa que explotó en el puente La Concordia de Iztapalapa, aseguró que sí tenían seguros a pesar de que esta versión se había negado.

“Hemos puesto en marcha, los protocolos de apoyo a las personas afectadas y a sus familias en este difícil momento”, expresó la compañía en un comunicado al aceptar que la pipa involucrada pertenece a su parque vehicular.

Hasta el momento, suman 6 personas muertas por la explosión de la pipa y al menos 21 heridos de gravedad, de acuerdo con las autoridades capitalinas.