Explosión de pipa en Iztapalapa: ¿Qué tan graves están las víctimas por las quemaduras?

Esto es lo que sabemos sobre la gravedad de las víctimas por la explosión de la pipa de gas LP en Iztapalapa. (@Tu_IMSS)

Las víctimas de la explosión de la pipa de gas LP en Iztapalapa reciben atención sin distinción y sin importar si son derechohabientes, confirmaron los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Martí Batres.

Durante la conferencia de prensa de este jueves 11 de septiembre, los funcionarios informaron sobre la gravedad de los pacientes atendidos en los hospitales de cada institución, a poco más de 12 horas del accidente.

Víctimas en el Issste presentan quemaduras de hasta 90% del cuerpo

Martí Batres, director general del Issste, explicó que recibieron a 32 personas lesionadas y que todas recibieron atención sin importar su derechohabiencia. La mitad fue dada de alta tras ser tratada por heridas leves.

El resto de las víctimas permanece hospitalizado: cinco en estado grave en el Hospital Ignacio Zaragoza y uno más en el Hospital de Tláhuac. En la mayoría de los casos presentan quemaduras en el 50 por ciento de la superficie corporal y los más graves alcanzan hasta el 90 por ciento.

“Son 32 personas las que recibimos en los hospitales del Issste, de acuerdo al último corte. De esas personas, 16 fueron dadas de alta porque sus lesiones fueron leves, fueron atendidas y luego dadas de alta. Y 16 hospitalizadas: tenemos cinco casos graves en el Hospital Ignacio Zaragoza y otro en el Hospital de Tláhuac, y en la madrugada llegó al Hospital 20 de Noviembre. Tienen quemaduras que abarcan más del 50 por ciento de la superficie corporal y en algunos casos hasta 90 por ciento”, comentó el titular del Issste.

La situación de los pacientes atendidos en el IMSS

En tanto, Zoé Robledo informó que se atendieron 26 personas, de las cuales una falleció. Seis pacientes fueron dados de alta tras superar lesiones leves y 19 permanecen hospitalizados con quemaduras.

Del total de heridos, 10 se encuentran en la Unidad Médica de Alta Especialidad Victoria de la Fuente Narváez, debido a la gravedad de sus casos. Entre ellos está el conductor de la pipa que explotó, confirmó el director del IMSS.

El resto de los pacientes está internado en el Hospital de Texcoco, el Hospital de Pediatría Siglo XXI y el Hospital Vicente Guerrero en Iztapalapa, aunque en estos casos no se reportó que las heridas fueran de gravedad.

“En el caso del Seguro Social fueron atendidas 26 personas. Uno falleció, desafortunadamente. Hubo ya seis altas y actualmente hay 19 hospitalizadas. De ellas, 10 de mayor gravedad están en Magdalena de las Salinas, en la Unidad Médica de Alta Especialidad Victoria de la Fuente Narváez, porque es un espacio de referencia en trauma. (...) Hay otros pacientes en Texcoco, hay un paciente no grave pediátrico en el Hospital de Pediatría Siglo XXI y tres en el Hospital Vicente Guerrero en Iztapalapa”, informó.