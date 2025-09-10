Saldo trágico en Iztapalapa: Identifican a heridos y en qué hospitales están tras explosión de pipa

El siniestro ocurrió tras la volcadura de un camión cisterna con más de 49 mil litros de gas LP. El conductor sobrevivió pero se encuentra grave. (Foto: Cuartoscuro)

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, confirmó la muerte de tres personas tras la explosión de una pipa de gas registrada este miércoles en el puente de La Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

En conferencia de prensa, Brugada detalló que, hasta el momento, se contabilizan 70 personas lesionadas, 51 hombres y 16 mujeres, de las cuales dos están en calidad de desconocidas.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 3 de la tarde de este 10 de septiembre, luego de que volcara un camión cisterna que trasportaba 49 mil 500 litros de gas LP, lo que posteriormente provocó una enorme explosión en esta zona de Iztapalapa.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, informó que el chofer de la pipa siniestrada está entre los heridos. Indicó que fue rescatado con vida tras la explosión, pero se encuentra en estado grave y bajo atención médica en el Hospital Magdalena de las Salinas.

Sobre los autos afectados, la Jefa de Gobierno capitalina precisó que fueron 28 vehículos los que resultaron dañados por la explosión y agregó que ya se iniciaron los peritajes pertinentes para investigar lo ocurrido.

Publican lista de heridos tras explosión de pipa en Iztapalapa

Clara Brugada compartió en su cuenta de X el listado preliminar de los heridos y hospitalizados, aunque aclaró que esta puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas de los ingresados y sus probables traslados.

Los lesionados ya reciben atención médica en distintos hospitales del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), así como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), donde son atendidos por quemaduras de primer, segundo y tercer grado.

De acuerdo con la lista presentada, los heridos están distribuidos en los siguientes hospitales:

Hospital General José María Morelos y Pavón.

Hospital General Zona 53.

Clínica Hospital Emiliano Zapata.

Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea).

Hospital Regional Zaragoza ISSSTE.

Hospital General Morelos ISSSTE.

ISSSTE Tláhuac.

Hospital Magdalena de las Salinas.

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Hospital Rubén Leñero.

Hospital Belisario Domínguez.

Hospital Balbuena.

Hospital de Tacubaya.

Hasta el corte de las 19:00 horas, 14 lesionados ya habían sido trasladados a otras unidades médicas.

La Jefa de Gobierno también brindó el número telefónico 55 5683 2222 para atención a emergencias de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, donde el gobierno está proporcionando más información a las personas que buscan a sus familiares.