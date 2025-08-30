Reabren Zaragoza... pero se forma nuevo socavón en Iztapalapa; camión cae en ‘cráter’ de 8 metros

El camión quedó atrapado durante la madrugada del sábado tras el colapso del pavimento en la colonia Casa Blanca. (Foto: @SEGIAGUA/SGIRPC)

El gobierno de la Ciudad de México no había terminado de arreglar el socavón en la Calzada Ignacio Zaragoza, cuando otro se formó en Periférico Oriente y Nautla, en la colonia Casa Blanca, también en la alcaldía Iztapalapa.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) confirmó este viernes que el socavón en el que cayó un camión Torton, que transportaba 10 toneladas de pegaazulejo y losetas, tiene una profundidad de ocho metros, por 12 metros de longitud y 10 metros de ancho.

El pesado vehículo circulaba por las calles de dicha demarcación, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando las llantas izquierdas del eje trasero se hundieron en el pavimento, dejándolo atrapado dentro del enorme agujero.

“Personal de la @SEGIAGUA informó que se originó por una fuga en un colector principal de la red de drenaje; la zona permanecerá acordonada”, añadió la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en X.

Reabren la Calzada Ignacio Zaragoza tras reparar socavón

La tarde de este sábado 30 de agosto, la Segiagua informó que concluyó con los trabajos de reparación del socavón localizado en la Calzada Ignacio Zaragoza, luego de varias horas de labores continuas para “restablecer antes de lo previsto la vialidad”.

Detalló que en los trabajos participaron 40 técnicos, quienes colocaron tubos de concreto reforzado de 1.22 metros de diámetro para sustituir alrededor de 20 metros del colector dañado. La circulación vehicular fue reabierta alrededor de las 17:00 horas de este día.

Agregaron que se utilizó maquinaria pesada y equipo especializado, como 2 excavadoras de brazo largo, para remover la tubería antigua y el terreno circundante, así como una una retroexcavadora, un minicargador (Bobcat) y 10 camiones de volteo.

Reconoce Brugada que socavones “no es asunto sencillo”

El viernes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que su administración continúa atendiendo de forma integral el problema de los socavones en la CDMX por medio de un programa de acción permanente en vías primarias y secundarias de toda la Ciudad de México, en coordinación con autoridades de las alcaldías.

Reconoció que brindar atención a los socavones “no es un asunto sencillo”, porque se requiere investigar y analizar el terreno para saber las causas del mismo y realizar las obras específicas necesarias para garantizar una óptima reparación.

“Un socavón no es un bache, no es un hoyo que hay que rellenar y ya. Se tiene que abrir, se tiene que investigar por qué es el socavón y se tiene que atender la causa, que generalmente son ríos, agua de drenaje”, agregó, durante conferencia de prensa.

El secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, informó que de enero a la fecha se han atendido 164 socavones en toda la ciudad, de los cuales 43 se han presentado en la red primaria y 121 en la red secundaria, y ya se ha atendido más de 75 por ciento.

Con información de Quadratín.