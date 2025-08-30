¿Vives en Iztapalapa? Estas colonias y calles cambiarán de nombre oficialmente

Gobierno de Brugada atiende a los vecinos de Iztapalapa, anuncia cambios de nomenclatura para unificar tres colonias. (Crédito: Presidencia/Cuartoscuro)

La alcaldía de Iztapalapa, ubicada en la Ciudad de México, se encuentra en proceso de un cambio significativo en su nomenclatura, que no solo afectará a tres colonias, sino que también incluirá renombrar algunas calles y una plaza emblemática.

Esta medida para modificar la nomenclatura de Iztapalapa generó gran interés y curiosidad entre los vecinos de la zona.

¿Qué colonias de Iztapalapa cambiarán de nombre?

La Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México decidió unificar las colonias Celoalliotli, Cananea y Uscovi bajo un solo nombre: colonia Predio El Molino.

Esta decisión fue tomada en la primera reunión de la comisión, que tuvo lugar en atención a las demandas ciudadanas planteadas a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en el Zócalo Ciudadano.

Supuestamente previo a que se tomara la decisión, se realizó una consulta donde el 80 por ciento de los vecinos votaron a favor del cambio.

¿Cuál es el motivo del cambio al nombre colonia Predio El Molino?

La unificación responde a una necesidad de los habitantes de la zona, quienes consideran que tener un solo nombre facilitará la identificación y pertenencia a la comunidad.

Este cambio también refleja un deseo de mejorar la imagen de la zona y fomentar un sentido de unidad entre los residentes.

También llegarán nuevos nombres en calles

Además de la unificación de las colonias, también se acordó renombrar algunas calles dentro de la nueva colonia Predio El Molino.

La calle Hombre de Fuego será conocida como Diagonal de los Olivos .

. La calle Acahuatl se convertirá en calle Pintapan.

Los cambios en la nomenclatura de las colonias y calles de Iztapalapa serán oficiales una vez que sean publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Este proceso es crucial para garantizar que todos los cambios sean reconocidos legalmente y que los habitantes puedan actualizar sus documentos oficiales, como el INE, si es necesario.

Con las modificaciones de las colonias y calles, es probable que muchos residentes se pregunten si necesitarán actualizar su identificación oficial, como el INE.

Otro cambio de nombre de lugar fuera de Iztapalapa

Otro cambio significativo anunciado por la Comisión de Nomenclatura es el renombramiento de la plaza exterior del Metro Constituyentes, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

A partir de ahora, este espacio público será conocido como la Plaza Arquitecto Luis Barragán. Este cambio se alinea con el objetivo de honrar a figuras importantes de la arquitectura mexicana y reconocer su legado.