Con más de 200 variedades: ¿Cuándo y dónde es el Festival de la Enchilada en Iztapalapa 2025?

La Feria de la Enchilada en Iztapalapa comienza el 31 de agosto. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

¿Antojo de unas enchiladas verdes, rojas o con mole? La edición 19 del Festival de la Enchilada en Iztapalapa se acerca y estos son los detalles del evento gastronómico en la Ciudad de México que busca romper un récord Guinness.

La feria de comida en la CDMX tiene como objetivo "celebrar y conservar la tradición gastronómica de México y de Iztapalapa, así como motivar el consumo local, el orgullo de la identidad cultural, y el fortalecimiento económico de los cocineros”, mencionó Aleida Alavez, alcaldesa de la demarcación en una conferencia de prensa.

La Feria de la Enchilada en Iztapalapa oferta más de 200 variedades de este platillo típico de la comida mexicana. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Qué debes saber de la Feria de la Enchilada en Iztapalapa 2025?

El Festival de la Enchilada 2025 comienza el domingo 31 de agosto y finaliza el domingo 7 de septiembre, evento culinario que marca el inicio de las celebraciones de las Fiestas Patrias en Iztapalapa.

“La enchilada, sea de verde o con mole, para nosotros significa sabor y tradición, no solo un platillo, es historia”, comentó Alavez este 26 de agosto.

De acuerdo con la información oficial, se confirmó la participación de 24 expositores de diferentes restaurantes de comida mexicana pertenecientes a Iztapalapa, en su mayoría, que presentan más de 200 variedades de enchiladas, entre ellas algunas que son rellenas de mariscos como camarón.

“Nos presentan diferentes maneras de prepararlas con sus recetas secretas, hay rellenas de mariscos, otras con ingredientes exóticos y diferentes creaciones de los restaurantes de comida mexicana locales, nos van a sorprender”.

Como invitados en la feria, se presentan expositores de Milpa Alta, Xochimilco, Iztacalco y Venustiano Carranza.

Asimismo, el miércoles 3 de septiembre a las 2:00 p.m. se busca romper el récord Guinness de la enchilada más grande del mundo, que actualmente ostenta la misma feria luego de que creó una de 79 metros de longitud. El objetivo es sumarle, al menos, 1 metro más.

El festival de comida mexicana en la CDMX se celebra en la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac de la alcaldía Iztapalapa. La entrada es gratuita.

Por el momento, se confirmó la participación del grupo La Típica, el cual surgió en la misma demarcación, pero la alcaldesa confirmó que se presentan otros números musicales, de danza y actividades artísticas.

Además de la venta de enchiladas y otros platillos de comida mexicana, también se abrió un espacio para que los artesanos vendan sus productos a los asistentes.

¿Qué otras ferias de comida se celebran en la CDMX en septiembre?

El Festival de la Enchilada en Iztapalapa no es la única opción para visitar en la Ciudad de México y degustar diferentes platillos tradicionales de comida mexicana.

Tenemos el Festival de la Nogada en la Hacienda Los Morales, construida en 1647, donde no solo se ofertan los populares chiles en nogada, también otros platillos como rollos de salmón ahumado aderezados con esta crema.

También está la Feria del Elote 2025 que inicia el viernes 12 y termina el martes 16 de septiembre en la Alcaldía Tlalpan.

Aquí encuentras esquites, elotes acompañados con chile ‘del que pica’ y del ‘que no pica’, además hay pan, tamales y atole, todos a base de este ingrediente utilizado en el México prehispánico.