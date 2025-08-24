Restaurantes de CDMX en ‘Pide lo que quieras, paga lo que puedas’: ¿De qué trata el evento y cuándo es?

La iniciativa 'Pide lo que quieras, paga lo que puedas' fue adoptada por diferentes restaurantes en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)

¿No entraste a comer porque no te alcanzó? La iniciativa Pide lo que quieras, paga lo que puedas, donde participan diferentes restaurantes de la CDMX, busca que esto no ocurra, pues invita a los comensales a visitar los establecimientos donde pagan con el dinero que ellos consideran ‘justo’.

El pionero de este evento es Masala y maíz, un restaurante galardonado con una estrella Michelin, pero para esta edición se sumaron más lugares.

Pide lo que quieras, paga lo que puedas está pactada para el miércoles 27 de agosto durante el horario de apertura de cada uno de los restaurantes de lujo (o no) que se sumaron al proyecto.

Además, existe la regla de que no se puede apartar ni reservar mesas en todo el día y no aplica para pedidos en aplicaciones de delivery, por lo que se atiende a los comensales conforme lleguen al local.

“Pide lo que quieras, paga lo que puedas es una invitación abierta para todos: clientes habituales, nuevos visitantes, vecinos y viajeros. Es un día para celebrar la diversidad culinaria de la Ciudad de México, reforzar los lazos comunitarios de la industria y experimentar la energía única de un servicio en el que el valor de la comida lo define quien la disfruta”, escribió Masala y Maíz en su cuenta de Instagram.

¿Qué restaurantes se sumaron a la iniciativa ‘Pide lo que quieras, paga lo que puedas’?

Masala y maíz invitó a otros restaurantes con estrella Michelín a sumarse a la iniciativa (y a otros establecimientos, aunque no tuvieran este reconocimiento).

“Después de varias ediciones de esta iniciativa, en esta ocasión quisimos invitar a otros restaurantes a sumarse y el resultado fue increíble. Nos da mucho gusto compartir este día que tanto disfrutamos, con nuestra comunidad y dejar que llegue a más restaurantes”, se lee en el post de su cuenta de Instagram.

En la misma publicación del establecimiento, se publicaron los nombres de los proyectos gastronómicos que se sumaron a la iniciativa y son los siguientes:

Ahumalia Smoke House

El menú del restaurante contiene platillos con carne ahumada de res o de cerdo servidos con papas a la francesa o en sándwich, principalmente. La dirección es Zacatecas 206, Roma Norte, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Baldío

El establecimiento ofrece comida mexicana con recetas que incluyen carne de cerdo, hoja santa, calabaza, tamales y barbacoa de hongos. Se ubica en Antonio Sola 26, en la Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc.

Bao Bao

Bao Bao es un restaurante de comida asiática, especializado en la gastronomía taiwanesa. Se localiza en la calle Guanajuato 202, Roma Norte, en la Cuauhtémoc.

Cicatriz

Cicatriz es una cafetería en la Ciudad de México que vende ensaladas, sándwiches, y la especialidad de pay de pollo, así como variedades de café.

La dirección del establecimiento es Dinamarca 44, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Ciclo Mexicano

Ciclo Mexicano ofrece diferentes platillos elaborados principalmente con maíz criollo y otros tipos de grano.

Se autodenomina como un establecimiento de “productos orgánicos”, se encuentra en Av. José Martí 65, Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Cinco y dos panadería

La panadería en CDMX ofrece variedades de pan todos los días, además preparan para hamburguesa, hotdog, hojaldrado y hasta maza para pizza.

El local está en Río Nazas número 45, local 4, colonia Cuauhtémoc, en la demarcación del mismo nombre.

Expendio de maíz

Expendio de maíz es un establecimiento que ostenta una estrella Michelin y de acuerdo con la guía Michelin no tiene una carta, en cambio, te sientas, pagas y te sirven hasta que estés satisfecho.

Las tortillas las preparan a mano y con la masa hacen antojitos mexicanos, acompañados con un café de olla. Se ubica en Av. Yucatán 84, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Fideo Gordo

Este establecimiento mezcla el ramen, platillo tradicional asiático, con ingredientes mexicanos como el aguacate, consomé de res, garbazos y cilantros.

La dirección es Salamanca 87, en la Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc.

Loup Bar

La carta del establecimiento se centra en bebidas como botellas de diferentes tipos de vino, botellas de champán y otros tipos de cocteles, además de ofrecer platillos como el aguachile o botanas.

Lo encuentras en Tonalá 23, en la colonia Roma Norte, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Malix

Malix, aunque no tiene una estrella, es un restaurante recomendado por la Guía Michelin, especialmente por su carta, donde existen platillos basados en el mestizaje de cocina mexicana y gastronomías globales.

“El menú incluye platos como las madalenas con paté y encurtidos, una selección de quesos locales y salchichas caseras”, se lee en el sitio web de Michelin.

Es un restaurante ubicado en Polanco, en la avenida Isaac Newton, local 2 y 3 en la sección V, alcaldía Miguel Hidalgo.

Mita

En la carta de este sitio de comida hay recetas de comida mexicana como chicharrón con tamalitos tatemados o empanadas de maíz rellenas de pipián.

La dirección es Calle Nogal 262, colonia Santa María La Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

Mux México

Mux es un restaurante de comida mexicana con platillos tradicionales como mole con pollo y arroz, pozole o las torrejas, como postre. Se localiza en la Jalapa 189, Roma Norte, Cuauhtemoc.

Ramiro cocina

El establecimiento no está en la Ciudad de México, pues está en Mérida, Yucatán, donde ofrece quesabirrias, tacos con flor de jamaica.

Cabe destacar que las opciones para comer cambian sin previo aviso, el local está en Calle 41x 51 y 60 en Montejo 386, colonia Centro.

Rudo

Rudo se centra principalmente en la gastronomía del sudeste asiático, principalmente la vietnamita y la japonesa, como el udon picante, ramen o rollos primavera.

Las bebidas para acompañar la comida va desde las especialidades asiáticas hasta las micheladas. Se ubica en Caleta 554, Narvarte Oriente en la Benito Juárez.

Sobremesa desayunador

Es un restaurante con especialidad en los desayunos, donde se ofrecen opciones como el yogur griego con frutas, huevos al gusto, chilaquiles con pollo y queso.

El establecimiento está en la Avenida Coyoacán 132, local B, en la Colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Vía sol

El último restaurante de la CDMX de la lista en la iniciativa ‘Pide lo que quieras, paga lo que puedas, es Vía sol, con un menú centrado en la comida china.

En la carta hay diferentes tipos de platillos con distintos ingredientes como fideos, tofu, curry, carne de cerdo y con cebollín.