¿Por qué el chef Gordon Ramsay odia la pizza con piña? ‘Es una tragedia italiana’

Gordon Ramsay explicó los motivos por los que no le gusta la pizza con piña. (Foto: Shutterstock)

El chef Gordon Ramsay es reconocido por sus participaciones en diferentes programas de TV como Kitchen Nightmares y porque en más de una ocasión expresó públicamente su ‘odio’ a la piña en la pizza.

La receta de pizza, conocida como hawaiana, regularmente lleva jamón, queso, salsa de tomate y... la piña.

Pero la combinación no le gusta en lo absoluto al chef británico con restaurantes con Estrella Michelín porque la considera ‘un completo error’ y una ‘tragedia italiana’.

Gordon Ramsay es un chef británico que tiene distintos restaurantes que recibieron Estrella Michelín. (Foto: Shutterstock)

¿Qué dijo el chef Gordon Ramsay de la pizza con piña?

En 2017, participó en el programa británico The Nightly Show, donde pasó brevemente al lugar del conductor para realizar una llamada y ordenar pizza. Una persona del público le sugirió agregar piña como ingrediente y el chef reaccionó molesto:

“No le pones piña a la jodida pizza, la piña no pertenece a esto, cuántas veces más debo decirte que no se le pone encima, es raro, simplemente raro”, dijo para posteriormente pedir una de pepperoni.

En más de una ocasión, el reconocido chef británico utilizó su cuenta de X para quejarse por la receta popular en las pizzerías con esta fruta.

Sin embargo, en 2017, pidió donaciones para una organización benéfica en un hospital británico y si se lograba cierto número de apoyos, entonces prometió ‘comer una monstruosidad’ en una transmisión en vivo en Facebook, según el medio Daily Edge.

“Lo único hawaiano en esta tabla es que me encantaría arrojarla al mar (...) esto no es una pizza, de verdad, es un error”, mencionó.

El principal motivo por el que al chef Gordon Ramsay odia esta receta es porque no le agrada la mezcla de los ingredientes dulces y salados, platillo que calificó como algo que “no está bien”.

“Honestamente, ¿en serio? La piña es algo muy dulce, es algo que se cocina de maravilla en otras recetas, pero no en una pizza (...) ¿Saben qué me gusta de esto? Nada, es una tragedia italiana“.

La pizza hawaiana se caracteriza por llevar piña. (Foto: Shutterstock)

¿Quién es el chef Gordon Ramsay?

Gordon Ramsay es un chef británico nacido en Johnstone, Reino Unido, el 8 de noviembre de 1966.

Se formó en la escuela politécnica de North Oxfordshire y trabajó con diferentes expertos de la gastronomía, lo que le permitió adquirir habilidades culinarias excepcionales. En 1993, se convirtió en el responsable del restaurante Aubergine en Londres, donde ganó sus primeras dos estrellas Michelin.

En 1998, el británico abrió su primer establecimiento propio, el Restaurant Gordon Ramsay, en Londres. El establecimiento fue galardonado con tres estrellas Michelin, convirtiéndose en uno de los más prestigiosos de la ciudad.

Pero no serían las únicas que recibiría, pues desde su incursión en la gastronomía, consiguió un total de 17, de las cuales mantiene siete.

Gordon Ramsay participó en diferentes shows de TV, siendo 'Kitchen Nightmares' uno de los más populares. (Foto: Shutterstock)

Gordon Ramsay ha expandido su imperio culinario a través de diferentes locales en diversas ubicaciones, incluyendo Europa, América del Norte y Asia. Hasta finales de 2024, se informa que Ramsay tiene 90 restaurantes abiertos en todo el mundo. Algunos de los más destacados son:

Restaurant Gordon Ramsay en Londres: Este es el restaurante insignia de Ramsay, que ha mantenido tres estrellas Michelin desde su apertura.

en Londres: Este es el restaurante insignia de Ramsay, que ha mantenido tres estrellas Michelin desde su apertura. Pétrus en Londres: Abierto desde 1999, el restaurante fue galardonado con estrellas Michelin.

en Londres: Abierto desde 1999, el restaurante fue galardonado con estrellas Michelin. Gordon Ramsay Hell’s Kitchen en Las Vegas: Inspirado en su popular programa de televisión.

Bread Street Kitchen: Con ubicaciones en Londres, Dubai y Singapur, el menú del restaurante contiene una variedad de platos inspirados en la cocina británica.

Además de su éxito en la cocina, Gordon Ramsay es una figura prominente en la televisión. Ha presentado varios programas de cocina, como Hell’s Kitchen, Kitchen Nightmares y MasterChef, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos.