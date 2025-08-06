Friega los pisos y no pide lo que no haría: ¿Quién es Richard Hart, chef de ‘The Bear’ con panadería en CDMX?

Tras triunfar en Europa, Richard Hart eligió México como su lugar de residencia y el sitio para poner una innovadora panadería (Foto: OSCAR GONZALEZ FUENTES / Shutterstock.com).

Richard Hart, chef y panadero con referencia en la serie ‘The Bear’, es propietario de Green Rhino, una panadería en la Ciudad de México, donde, desde junio, ha enamorado a los visitantes de la colonia Roma.

Tras triunfar en Europa y posicionarse como uno de los mejores panaderos en el mundo, el chef escogió la riqueza cultural y gastronómica de México para su nuevo proyecto: un ‘laboratorio’ de creación panadera con productos de origen local.

Dos meses después de la inauguración del lugar, cerró temporalmente “por razones fuera de nuestro control”, explicaron a sus seguidores en redes sociales; pero poco más de una semana después revelaron la fecha de reapertura: el viernes 8 de agosto.

El sitio ha generado gran impacto desde su apertura, pues usuarios en redes han mostrado las largas filas que hacen en el sitio de 30 a 40 minutos para entrar, incluso antes de que abra.

El lugar se caracteriza por ser un poco “costoso” con relación a otros del mismo giro, con un ticket por persona promedio de al rededor de $150 y $200 pesos (MXN) pero, al mismo tiempo, algo que busca ser una experiencia más cercana con los clientes.

Te contamos más sobre el artífice de este lugar que se ha convertido en uno de los más llamativos para quienes quieren una experiencia con un buen pancito y una bebida caliente un poco particular.

¿Quién es Richard Hart, el maestro panadero propietario de Green Rhino en CDMX?

Richard Hart, considerado uno de los mejores panaderos del mundo y que cuenta con referencias en la serie ‘The Bear’, nació en Londres en 1977.

Hart encontró su vocación en la panadería de forma inesperada. Lejos de haber crecido en una familia gastronómica, confiesa que su madre era “una pésima cocinera”. Sin embargo, su deseo de alimentar a los demás lo llevó a iniciarse en 2005, en una panadería con hornos de leña.

Su talento lo llevó a trabajar en lugares como Tartine Bakery (California), uno de los templos mundiales de la masa madre. Ahí perfeccionó sus técnicas de fermentación y horneado durante siete años, para convertirse en una eminencia.

Después de su etapa en Estados Unidos, Hart abrió en 2018 la panadería Hart Bageri en Copenhague (Dinamarca), en colaboración con René Redzepi, chef del famoso restaurante Noma, incluido en la guía Michelin con tres estrellas. Este sitio, de hecho, aparece como inspiración del personaje Marcus de ‘The Bear’ cuando viaja a Europa para perfeccionar su técnica.

El actor Lionel Boyce dijo que platicó con el panadero y se inspiró en él para realizar su personaje: “Richard Hart y todos los demás que he tenido la fortuna de presentar, o cualquier restaurante, donde pude hablar con chefs y ver su curiosidad, apertura y pasión por todo lo que hacen. Veo su perseverancia y cómo intentan encontrar nuevas maneras de hacer las cosas y superarse”, reveló a Deadline.

En 2023 se mudó a México para estar más cerca de sus hijos en California cuenta Richard Hart en la autobiografía de su sitio web. Pero, ¿por qué no se mudó a los Estados Unidos? Green Rhino no es una panadería cualquiera. Es un “laboratorio” a cocina a la vista por sus visitantes, que quiere darle innovación en cada pieza y que lleva consigo técnicas artesanales y masa madre, su gran especialidad.

El nombre Green Rhino fue una sugerencia de su hijo Jude, quien hizo un dibujo del animal que se exhibe con orgullo por el panadero y que además lleva tatuado en su mano derecha.

Además, en la panadería promueve una situación de horizontalidad con sus empleados. Hacia el cierre, Hart lava los utensilios de cocina, friega los pisos y no le pide nada a sus trabajadores que no haría él mismo, con una filosofía de bienestar para todos, según se puede leer en el sitio web de Green Rhino.