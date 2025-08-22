Seta Fest 2025: Horarios, comida, talleres y artistas invitados al festival del hongo

La entrada al Seta Fest es completamente gratuita, pero algunos de los talleres sí tienen costo. Te compartimos los detalles. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash)

¡No solo el chile en nogada y los mariscos tienen festivales en la Ciudad de México! Luego de estas increíbles ferias gastronómicas, llegó el turno del reino fungi, quien se apoderará de Iztapalapa durante el Seta Fest 2025.

Un evento organizado por la alcaldía con el objetivo resaltar la diversidad de los hongos en la gastronomía y la cultura mexicana. Tal como sucedió con la Feria de la Torta 2025, también habrá artistas invitados, talleres y más.

Lo mejor es que la entrada a este evento es completamente gratuita, así que para asistir solo son necesarias tus ganas de aprender más sobre los hongos, ya que incluso habrá pláticas con especialistas.

¿Cuándo, dónde y cómo llegar al Seta Fest de Iztapalapa 2025?

El festival se llevará a cabo el sábado 23 de agosto de 2025 en el Kiosco de Santa Bárbara, uno de los espacios emblemáticos de Iztapalapa. El acceso será libre para todo el público.

Si estás pensando en ir al festival del hongo, aquí te decimos, de la ‘A a la Seta’ todo lo que debes saber:

Fecha : sábado 23 de agosto de 2025

: sábado 23 de agosto de 2025 Horario : de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

: de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Sede: Kiosco de Santa Bárbara

En el Seta Fest habrá diferentes actividades culturales y comida. (Foto: Captura de pantalla)

Aunque la entrada al evento no tiene costo, debes considerar que para ser parte de ciertos talleres sí necesitas pagar una cuota de recuperación, por lo cual es recomendable llevar un poco de dinero.

¿Cuáles son las actividades del Seta Fest 2025? Horarios de los talleres y precios

El evento combina talleres, charlas, gastronomía, música en vivo y venta de artesanías todo enfocado en los hongos. A continuación te dejamos los horarios de los talleres y cuánto cuesta cada uno de ellos:

Talleres gratuitos

El Bordado nos une

Pintura en caballete

Diversidad de hongos

De la A a la Seta

Ventana al microcosmos

Talleres con costo

Detective de esporas: 15 pesos

Chintete de Papel

Hongorigami: 20 pesos

Craftea tu hongo: 40 pesos

Champiñón pixelado: 60 pesos

Crea tu parche fungi: 50 pesos (en un horario de 12:00 de la tarde a 5:00 de la tarde)

Cuentacuentos

De 4 a 8 años: 11:00 de la mañana a 11:50 de la mañana

De 8 a 12 años: 12:00 de la tarde a 12:50 de la tarde

De 8 a 12 años: 1:00 de la tarde a 1:50 de la tarde

De 4 a 8 años: 2:00 de la tarde a 2:50 de la tarde

Charlas especializadas

¡Qué hongo! por Byron Carrasco Reyes (Instituto de Biología de la UNAM): a las 11:30 de la mañana

El Futuro es Fungi con Rubí Peralta y Jair Alcantar (Bio-Funga): 12:00 horas

Hongos Urbanos: Biodiversidad que existe y resiste con Andrea Mackie Greene (ENCB-IPN); 12:40 horas.

Cada uno compartirá conocimientos, experiencias y productos relacionados con el cultivo y aprovechamiento de los hongos.

Horarios de la música en vivo: ¿Qué artistas estarán en el Seta Fest 2025?

Uno de los momentos más esperados de la tarde es la presentación de los artistas invitados al Kiosco de Santa Bárbara durante el Seta Fest, quienes llevarán el rock al evento.

Los Sucios Dan: de 3:00 de la tarde a las 4:00 de la tarde

The Faad’s: de 4:00 de la tarde a las 5:00 de la tarde

Ambas presentaciones serán gratis, por lo que solo basta con presentarse en el Kiosco de Santa Bárbara para poder disfrutar de canciones como ‘Cúrame’, ‘Quiero verte regresar’, ‘Agua’ y ‘Deseo’.

¿Habrá comida en el Seta Fest?

El festival ofrecerá alimentos y bebidas elaborados a base de hongos, para ello podrás acceder a la comida que llevarán los fungicultores invitados al Seta Fest 2025. Los productores especializados que participarán son:

Bio-Funga

Hongos Delencet

Gio’s Patry

Mungo Funca

Itzkar Productora de Micelio y Hongos

Fungi Exotic Bosques

Funset

Fungi Burger

Sazón Fungi

Pukito

Con ellos podrás comer desde frituras hechas a base de hongos hasta hamburguesas y pulque realizados con el ingrediente estrella del Seta Fest, así que ve con mucha hambre.

Además de la comida, también podrás comprar artesanías en los emprendimientos que acudirán, quienes venden desde tejidos hasta plantas y aretes.

¿Cómo llegar al Seta Fest 2025?

El Kiosko de Santa Bárbara está ubicado cerca del metro Atlalilco; la mejor salida es dirección ‘Garibaldi’. Los organizadores del Seta Fest recomiendan seguir el tráfico por Ermita Iztapalapa/Eje 8 Sur hacia General Anaya.

Luego deberás localizar la guardería 22 del IMSS, una vez que lo hagas gira a la derecha en esa esquina, tienes que pasar la Casa de Cultura Guillermo Bonfil Batalla, luego dobla a la izquierda en Ignacio Comonfort y encontrarás el Kiosko de Santa Bárbara junto al parque y la iglesia.