Food and Drink

Feria del Marisco 2025 en Edomex: Fecha, sede, artistas, horarios, actividades y más

La Feria del Marisco 2025 en Zinacantepec vive su edición 12. este año tiene alrededor de 70 marisquerías participantes y una cartelera con artistas como Sonora Santanera, Edwin Luna y La Trakalosa.

alt default
Del 22 al 24 de agosto se celebra la Feria del Marisco 2025. (Fotos: Shutterstock / IA).
Por Redacción

Después de saborear la Feria de la Torta 2025 en CDMX, la ruta gastronómica ahora nos lleva al Estado de México para la Feria del Marisco 2025 en Zinacantepec.

Este evento, que llega a su duodécima edición, se ha consolidado como una de las celebraciones gastronómicas más esperadas del Estado de México: con mariscos frescos, un cartel musical de primer nivel y actividades para todas las edades, esta fiesta es la oportunidad perfecta para echarte un ‘vuelve a la vida’ o un ceviche el fin de semana.

alt default
Alrededor de 70 marisquerías y pescaderías participan en la Feria del Marisco. (Foto: Cuartoscuro.com). (Crisanta Espinosa Aguilar)

El municipio busca promover la tradición marisquera de la región, fortalecer la economía local y ofrecer entretenimiento para todas las edades.

¿Cuándo y dónde es la Feria del Marisco 2025?

La Feria del Marisco en Zinacantepec se celebra del 22 al 24 de agosto de 2025 en dos sedes principales:

  • Plaza Cívica de Zinacantepec.
  • Pabellón de San Luis Mextepec: según el sitio oficial Experiencia Edomex, su actividad económica más popular es la venta de mariscos y pescado, en crudo y preparados.

Con esta ampliación, los organizadores buscan brindar mayor comodidad a los visitantes y diversificar los puntos de derrama económica.

El horario es de 12:00 p.m. a 22:00 horas. Para garantizar un ambiente familiar y seguro, la venta de bebidas alcohólicas se permite solo hasta antes de las 10:00 pm.

La Feria del Marisco de Zinacantepec es mucho más que un encuentro gastronómico. A lo largo de tres días, los asistentes pueden disfrutar de un programa variado que incluye alrededor de 70 marisquerías con aguachiles, tostadas, ceviches, cocteles, mojarras y más.

alt default
La Feria del Marisco en Zinacantepec es una tradición. (Foto: Cuartoscuro.com) (Crisanta Espinosa Aguilar)

También tienen listo un cartel musical con artistas reconocidos como Sonora Santanera de Carlos Colorado, Los Bybys y Los Yonic’s, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, así como una carrera atlética de 5 kilómetros, funciones de lucha libre y diversos shows culturales.

Cartelera completa de la Feria del Marisco 2025

Este es el programa completo de conciertos y actividades Feria del Marisco 2025, por día.

alt default
Cartelera de lucha libre de la Feria del Marisco 2025. (Foto: Facebook / Ayuntamiento de Zinacantepec 2025-2027).
alt default
La Feria del Marisco incluye una amplia cartelera musical. (Foto: Cuartoscuro.com). (Crisanta Espinosa Aguilar)

Viernes 22 de agosto

  • 9:30 am – Carnaval
  • 11:00 am – Inauguración oficial
  • 11:30 am – Banda San Pedro El Molino
  • 1:00 pm – Danza Folklórica Mekuni
  • 2:00 pm – Forajidos
  • 3:30 pm – Suve
  • 5:00 pm – Los Dengues
  • 6:30 pm – Hermanos Frontera
  • 7:30 pm – Alma de Satín
  • 8:00 pmSonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda
alt default
La Feria del Marisco se celebra en el Edomex en agosto de 2025. (Foto: Facebook / Ayuntamiento de Zinacantepec 2025-2027).

Sábado 23 de agosto

  • 11:00 am – Grupos de Danza Folklórica (Tzinaçan Infantil, Tzinacan Juvenil, Tzinacan Adultos) y Grupo de Baile de Salón Son y Sabor
  • 1:00 pm – Mágicos por Siempre
  • 2:30 pm – Cousin Musical
  • 4:00 pm – Grupo Los Otros
  • 5:30 pm – Grupo Xinan
  • 7:00 pm – Sensación MX
  • 8:00 pmLos Bybys y Los Yonic’s

Domingo 24 de agosto

  • 8:00 am – Carrera del Marisco (5 km)
  • 11:00 am – Grupo de Danza Folklórica Metztli y Mekuni
  • 1:00 pm – Elegancia Norteña de Fidel Martínez
  • 2:30 pm – The Puppets
  • 4:00 pm – Nuevo Mando
  • 5:30 pm – Banda de Rock MUR
  • 7:00 pm – Depor Cumbia
  • 9:00 pmEdwin Luna y La Trakalosa de Monterrey
Mariscosfestival gastronómicoEdomex

También lee: