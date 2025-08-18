Feria del Marisco 2025 en Edomex: Fecha, sede, artistas, horarios, actividades y más

Del 22 al 24 de agosto se celebra la Feria del Marisco 2025. (Fotos: Shutterstock / IA).

Después de saborear la Feria de la Torta 2025 en CDMX, la ruta gastronómica ahora nos lleva al Estado de México para la Feria del Marisco 2025 en Zinacantepec.

Este evento, que llega a su duodécima edición, se ha consolidado como una de las celebraciones gastronómicas más esperadas del Estado de México: con mariscos frescos, un cartel musical de primer nivel y actividades para todas las edades, esta fiesta es la oportunidad perfecta para echarte un ‘vuelve a la vida’ o un ceviche el fin de semana.

Alrededor de 70 marisquerías y pescaderías participan en la Feria del Marisco. (Foto: Cuartoscuro.com). (Crisanta Espinosa Aguilar)

El municipio busca promover la tradición marisquera de la región, fortalecer la economía local y ofrecer entretenimiento para todas las edades.

¿Cuándo y dónde es la Feria del Marisco 2025?

La Feria del Marisco en Zinacantepec se celebra del 22 al 24 de agosto de 2025 en dos sedes principales:

Plaza Cívica de Zinacantepec .

. Pabellón de San Luis Mextepec: según el sitio oficial Experiencia Edomex, su actividad económica más popular es la venta de mariscos y pescado, en crudo y preparados.

Con esta ampliación, los organizadores buscan brindar mayor comodidad a los visitantes y diversificar los puntos de derrama económica.

El horario es de 12:00 p.m. a 22:00 horas. Para garantizar un ambiente familiar y seguro, la venta de bebidas alcohólicas se permite solo hasta antes de las 10:00 pm.

La Feria del Marisco de Zinacantepec es mucho más que un encuentro gastronómico. A lo largo de tres días, los asistentes pueden disfrutar de un programa variado que incluye alrededor de 70 marisquerías con aguachiles, tostadas, ceviches, cocteles, mojarras y más.

La Feria del Marisco en Zinacantepec es una tradición. (Foto: Cuartoscuro.com) (Crisanta Espinosa Aguilar)

También tienen listo un cartel musical con artistas reconocidos como Sonora Santanera de Carlos Colorado, Los Bybys y Los Yonic’s, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, así como una carrera atlética de 5 kilómetros, funciones de lucha libre y diversos shows culturales.

Cartelera completa de la Feria del Marisco 2025

Este es el programa completo de conciertos y actividades Feria del Marisco 2025, por día.

Cartelera de lucha libre de la Feria del Marisco 2025. (Foto: Facebook / Ayuntamiento de Zinacantepec 2025-2027).

La Feria del Marisco incluye una amplia cartelera musical. (Foto: Cuartoscuro.com). (Crisanta Espinosa Aguilar)

Viernes 22 de agosto

9:30 am – Carnaval

– Carnaval 11:00 am – Inauguración oficial

– Inauguración oficial 11:30 am – Banda San Pedro El Molino

– Banda San Pedro El Molino 1:00 pm – Danza Folklórica Mekuni

– Danza Folklórica 2:00 pm – Forajidos

– Forajidos 3:30 pm – Suve

– Suve 5:00 pm – Los Dengues

– Los Dengues 6:30 pm – Hermanos Frontera

– Hermanos Frontera 7:30 pm – Alma de Satín

– Alma de Satín 8:00 pm – Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda

La Feria del Marisco se celebra en el Edomex en agosto de 2025. (Foto: Facebook / Ayuntamiento de Zinacantepec 2025-2027).

Sábado 23 de agosto

11:00 am – Grupos de Danza Folklórica ( Tzinaçan Infantil, Tzinacan Juvenil, Tzinacan Adultos ) y Grupo de Baile de Salón Son y Sabor

– Grupos de Danza Folklórica ( ) y Grupo de Baile de Salón 1:00 pm – Mágicos por Siempre

– Mágicos por Siempre 2:30 pm – Cousin Musical

– Cousin Musical 4:00 pm – Grupo Los Otros

– Grupo 5:30 pm – Grupo Xinan

– Grupo Xinan 7:00 pm – Sensación MX

– Sensación MX 8:00 pm – Los Bybys y Los Yonic’s

Domingo 24 de agosto