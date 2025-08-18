Feria del Marisco 2025 en Edomex: Fecha, sede, artistas, horarios, actividades y más

Después de saborear la Feria de la Torta 2025 en CDMX, la ruta gastronómica ahora nos lleva al Estado de México para la Feria del Marisco 2025 en Zinacantepec.
Este evento, que llega a su duodécima edición, se ha consolidado como una de las celebraciones gastronómicas más esperadas del Estado de México: con mariscos frescos, un cartel musical de primer nivel y actividades para todas las edades, esta fiesta es la oportunidad perfecta para echarte un ‘vuelve a la vida’ o un ceviche el fin de semana.
El municipio busca promover la tradición marisquera de la región, fortalecer la economía local y ofrecer entretenimiento para todas las edades.
¿Cuándo y dónde es la Feria del Marisco 2025?
La Feria del Marisco en Zinacantepec se celebra del 22 al 24 de agosto de 2025 en dos sedes principales:
- Plaza Cívica de Zinacantepec.
- Pabellón de San Luis Mextepec: según el sitio oficial Experiencia Edomex, su actividad económica más popular es la venta de mariscos y pescado, en crudo y preparados.
Con esta ampliación, los organizadores buscan brindar mayor comodidad a los visitantes y diversificar los puntos de derrama económica.
El horario es de 12:00 p.m. a 22:00 horas. Para garantizar un ambiente familiar y seguro, la venta de bebidas alcohólicas se permite solo hasta antes de las 10:00 pm.
La Feria del Marisco de Zinacantepec es mucho más que un encuentro gastronómico. A lo largo de tres días, los asistentes pueden disfrutar de un programa variado que incluye alrededor de 70 marisquerías con aguachiles, tostadas, ceviches, cocteles, mojarras y más.
También tienen listo un cartel musical con artistas reconocidos como Sonora Santanera de Carlos Colorado, Los Bybys y Los Yonic’s, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, así como una carrera atlética de 5 kilómetros, funciones de lucha libre y diversos shows culturales.
Cartelera completa de la Feria del Marisco 2025
Este es el programa completo de conciertos y actividades Feria del Marisco 2025, por día.
Viernes 22 de agosto
- 9:30 am – Carnaval
- 11:00 am – Inauguración oficial
- 11:30 am – Banda San Pedro El Molino
- 1:00 pm – Danza Folklórica Mekuni
- 2:00 pm – Forajidos
- 3:30 pm – Suve
- 5:00 pm – Los Dengues
- 6:30 pm – Hermanos Frontera
- 7:30 pm – Alma de Satín
- 8:00 pm – Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda
Sábado 23 de agosto
- 11:00 am – Grupos de Danza Folklórica (Tzinaçan Infantil, Tzinacan Juvenil, Tzinacan Adultos) y Grupo de Baile de Salón Son y Sabor
- 1:00 pm – Mágicos por Siempre
- 2:30 pm – Cousin Musical
- 4:00 pm – Grupo Los Otros
- 5:30 pm – Grupo Xinan
- 7:00 pm – Sensación MX
- 8:00 pm – Los Bybys y Los Yonic’s
Domingo 24 de agosto
- 8:00 am – Carrera del Marisco (5 km)
- 11:00 am – Grupo de Danza Folklórica Metztli y Mekuni
- 1:00 pm – Elegancia Norteña de Fidel Martínez
- 2:30 pm – The Puppets
- 4:00 pm – Nuevo Mando
- 5:30 pm – Banda de Rock MUR
- 7:00 pm – Depor Cumbia
- 9:00 pm – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey