‘Descubren’ bodega con droga combustible y armas en Chiapas; 4 personas fueron detenidas

En uno de los inmuebles cateados en Chiapas se aseguraron 70 bidones con capacidad de hasta 50 litros de combustible. (@GabSeguridadMX)

Autoridades dieron un golpe al crimen organizado con operaciones en Chiapas. Elementos de seguridad realizaron cuatro operaciones distintas en inmuebles relacionados con el tráfico de droga por vía marítima.

En los diferentes puntos cateados por las instituciones del Gabinete de Seguridad se aseguró cocaína, combustible, armas largas y equipo de comunicación.

De los operativos organizados, únicamente en uno se logró la detención de cuatro presuntos delincuentes; en el resto de locaciones inspeccionadas no se ubicaron probables implicados.

¿Qué encontró el gabinete de Seguridad durante el operativo en Chiapas?

Como resultado de las operaciones, el Gabinete de Seguridad informó:

En el primer inmueble se aseguraron 70 bidones con capacidad de 50 litros abastecidos con combustible; un arma larga, cuatro cargadores, cinco equipos de comunicación satelital, balizas, diversa documentación y una embarcación tipo ribereña sin motor.

De manera simultánea, autoridades realizaron una inspección en el embarcadero de Chocohuital, donde fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron un arma larga, tres cargadores, más de 80 garrafas con capacidad de 50 litros abastecidas con un líquido con características similares a la gasolina y presuntas dosis de cocaína. Además de equipo de comunicación.

Mientras tanto, en Playa Grande, se cateó un inmueble donde fueron localizados 70 bidones llenos, 49 bidones vacíos, dos balizas, cinco propelas, diversas cajas de aceite para motores fuera de borda, cuerdas, una manguera, dos bombas de achique y un cubitanque vacío.

Por último, en Paredón, se localizaron 50 paquetes que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, cargadores de armas largas, más de 60 bidones con capacidad de 50 litros abastecidos con gasolina y se presume que el inmueble era utilizado como bodega para realizar actividades relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas por vía marítima.

Las dependencias de seguridad no informaron a qué grupo delictivo pertenecen los inmuebles y desde dónde se trafican los narcóticos, aunque antecedentes podrían apuntar a la costa de Guatemala o El Salvador.

Operativos contra narcolaboratorios en México

Autoridades localizaron e inhabilitaron tres narcolaboratorios clandestinos en distintas localidades de Sinaloa, donde decomisaron más de cuatro toneladas de metanfetamina.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad precisó que una de las acciones se realizó en el poblado Los Haros donde agentes aseguraron 4 mil kilos de metanfetamina, 4 mil 500 litros y 200 kilos de diferentes sustancias y precursores químicos, así como “material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas”.

En el poblado Los Cedritos, las autoridades localizaron dos laboratorios. En uno fueron hallados 400 litros de ácido acético, además de miil 200 kilogramos de sosa cáustica y diversas herramientas.

En el otro inmueble se aseguraron 200 kilos de metanfetaminas, 450 kilos de producto en secado, 400 litros de producto mezclado, así como 3 mil litros de precursores líquidos, mil litros de tolueno, 653 kilos de sosa cáustica y 375 kilos de ácido tartárico, así como herramientas y accesorios de trabajo.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

*Con información de EFE