Asesinan a mujer en la Miguel Hidalgo; agresor intentó huir en bicicleta

El asesinato en la alcaldía Miguel Hidalgo ocurre en un contexto en el que la demarcación registra un incremento del 10 por ciento en la percepción de inseguridad. [Fotografía. Cuartoscuro]

Una joven de 20 años fue asesinada con un cuchillo en calles de la colonia Ahuehuetes Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la mañana de este miércoles 20 de agosto. Tras la agresión, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) lograron detener al presunto responsable tras una persecución.

De acuerdo con información oficial, el ataque ocurrió en la esquina de Lago Peypus y Lago Trasimeno. Los policías de la CDMX acudieron al lugar tras recibir un reporte por radio sobre una persona lesionada en ese sitio.

Al llegar, los oficiales encontraron a la víctima con manchas de sangre visibles. Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales, como consecuencia de una herida en el tórax.

Con el apoyo de entrevistas a vecinos y el análisis de cámaras de videovigilancia, se identificó al presunto responsable, quien huyó a bordo de una bicicleta.

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar al agresor en la calle Segunda Cerrada de Lago Trasimeno. Al notar la presencia policial, el sujeto abandonó la bicicleta e intentó huir por la azotea de un edificio, pero fue detenido por los oficiales instantes después.

El detenido, un hombre de 44 años de edad, fue asegurado junto con un cuchillo y la bicicleta utilizada para huir. Fue informado de sus derechos y presentado ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica e iniciará las investigaciones correspondientes.

Los policías de la CDMX lograron ubicar al agresor gracias a entrevistas y al monitoreo de cámaras de seguridad. [Fotografía. SSC-CDMX]

Aumenta percepción de inseguridad en la alcaldía Miguel Hidalgo

Este incidente en la alcaldía Miguel Hidalgo ocurre en un contexto donde se ha registrado un aumento del 10 por ciento en la percepción de inseguridad en la demarcación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

En la alcaldía, encabezada por Mauricio Tabe Echartea, la percepción de inseguridad pasó del 36.0 por ciento al 45.3 por ciento durante el segundo trimestre de 2025, lo que significa que casi la mitad de los habitantes consideran que viven en condiciones de inseguridad.

Las tres alcaldías con mayor percepción de inseguridad en la Ciudad de México, según datos del INEGI, son: Xochimilco, con el 77.3 por ciento; Tláhuac, 71.6 por ciento; e Iztapalapa, 70 por ciento.

Estas cifras contrastan con las presentadas por el Gobierno de la CDMX, que reportó una disminución del 62 por ciento en los delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2019, y una baja del 10 por ciento respecto a 2024.

En cuanto a homicidios dolosos, las autoridades capitalinas reportaron una reducción del 51 por ciento respecto a 2019 y una disminución del 12 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024. En lo que respecta a feminicidios, las carpetas iniciadas por dicho delito bajaron un 51 por ciento con respecto al año pasado.