Riña familiar termina en balacera en Iztapalapa; detienen a presunto atacante

(Imagen ilustrativa) Una riña familiar terminó en una balacera sin que hubiera una persona lesionada, según las primeras versiones.

Lo que inició como una discusión familiar terminó en una balacera en un domicilio ubicado en el Barrio San Miguel, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

A través de redes sociales se informó que los servicios de emergencia se dirigían al lugar de los hechos, aunque no se confirmó la presencia de personas lesionadas.

Primeras versiones señalan que, al interior de un domicilio, se desató una discusión familiar al rededor de las 6:30 horas de este miércoles 27 de agosto. Sin embargo, uno de los integrantes disparó un arma de fuego en varias ocasiones.

Las detonaciones alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades. De acuerdo con Telediario, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a una persona, que fue trasladada al Ministerio Público.

El mismo medio recuperó testimonios de personas que dijeron que al interior del domicilio se llevaba a cabo una reunión, sin embargo, no está claro cuál fue el motivo que originó la discusión entra las personas involucradas.

Este incidente provocó que se desplegara un fuerte operativo en la zona, incluso se observó sobrevolando un helicóptero.

Al momento, la SSC no informó sobre lo que ocurrió esta mañana, quién fue la persona detenida y si hubo personas heridas por arma de fuego.

Hechos violentos con uso de armas de fuego

Tan solo unas horas de diferencia, en la colonia Jacarandas, de la alcaldía Iztapalapa, se reportó una balacera en un comercio donde una persona murió.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 25 de agosto, al interior del inmueble identificado como “Muebles Sevilla” donde uno de los trabajadores estaba muerto.

Fueron vecinos del local quienes reportaron los hechos a las autoridades y momentos después arribaron elementos de la SSC y después peritos de la Fiscalía capitalina para realizar el levantamiento del cuerpo y los peritajes correspondientes.

En tanto, el martes 26 de agosto una mujer de nacionalidad extranjera resultó herida en el abdomen por un impacto de bala durante un asalto en el Centro Histórico de la capital del país, informó Proceso.

En una tarjeta informativa, la SCC compartió que los presuntos asaltantes lograron darse a la fuga a través de la estación Normal de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

La mujer de 35 años había acudido al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para realizar un cambio de divisas, fue luego de esta operación cuando los sujetos armados la arribaron y le pidieron que entregara su bolso.