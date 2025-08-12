Detienen a seis policías de Pakal en Chilón, Chiapas, por ‘darle tabla’ a un detenido

Seis elementos del grupo Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chiapas (SSP), fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que se filtrara un video en que al estilo de los narcos tableaban a un presunto delincuente en el municipio de Chilón.

Este martes, en redes sociales se filtró un video en el que se ve a elementos del grupo especial FRIP de la SSP en momento en el que ‘dan tabla’ a un detenido quien grita ante los golpes.

En el acto, el jefe de la policía municipal de Chilón, Carlos Guzmán Hernández, aparece como testigo de la escena.

Ante esto, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), dijo que en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a seis elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), como presuntos responsables de los hechos de abuso de autoridad hacia una persona del sexo masculino en el municipio de Chilón, Chiapas, mismos que se hicieron públicos a través de un video que circula en redes sociales.

Los elementos Bastida “N”, Jesús “N”, Iván “N”, Eugenio “N”, Lázaro “N” y Joel “N” fueron presentados ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción para dar inicio a la carpeta de investigación y determinar su situación legal.

Detienen a policías municipales en Cintalapa

Luego de tres días de operativos contra la delincuencia organizada en los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, 59 policías municipales fueron detenidos, cuatro civiles presuntos miembros de un cártel, varios vehículos asegurados, cuatro casas, un rancho, motocicletas y hasta un jaguar.

La Fiscalía General del Estado informó este martes que a través de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, cumplimentaron seis órdenes de cateo en el municipio de Cintalapa.

Tras estos operativos fueron detenidos también 59 elementos de la Policía Municipal de Cintalapa, incluido su director, por los presuntos delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa. Además de cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo (Cártel Chiapas-Guatemala).

Las diligencias de cateo autorizadas por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 01 para la Atención de Delitos No Graves con residencia en Chiapa de Corzo, se realizaron en inmuebles ubicados en diferentes colonias de Cintalapa, entre ellos la Comandancia Municipal y uno en el municipio de Jiquipilas.

Las y los policías municipales, así como Ulber “N”, quien fungía como director de la Policía Municipal, fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa.

Por el delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana, fueron detenidos Fabiana “N”, de nacionalidad venezolana, y Andrés “N”.

En tanto, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de narcótico conocido como metanfetamina y marihuana, fueron arrestados Daniel “N” y Maximiliano “N”.

Durante los cateos se aseguraron un arma de fuego calibre 9 mm con cargador y 16 cartuchos útiles; dos armas largas tipo AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7.62 mm, así como siete vehículos de diferentes marcas y modelos, con placas del estado y uno con placas de la Ciudad de México; una motocicleta Vento con placas del estado y una cuatrimoto modelo 2020, así como un ejemplar felino (jaguar).