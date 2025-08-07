Drogas, armas y hasta reactores: Decomisan 900 kilos de metanfetamina en Palenque, Chiapas

Las autoridades encontraron un predio con cientos de kilos de metanfetamina en Chiapas.

Autoridades locales y federales incautaron cerca de 900 kilos de metanfetamina en Palenque, Chiapas, este jueves 7 de agosto.

En el operativo se decomisaron, además, un arma de fuego, reactores, unos 500 bultos de soda cáustica, diversas sustancias y dos vehículos, entre otros objetos.

La operación fue ejecutada por miembros de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pertenecientes a la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) y de la Fiscalía General en el Estado de Chiapas, que continuará con la investigación correspondiente.

Algunos de los reactores encontrados en el predio junto con los kilos de metanfetamina. (FGR)

Por ahora no se reportan detenidos, además de que las drgoas no han sido realcionada con algún cártel o grupo criminal de la zona.

Entre octubre del año pasado y abril de este año, las autoridades han decomisado más de 140 toneladas de drogas, entre ellas cerca de dos millones de pastillas de fentanilo, y se desmantelaron 839 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetamina en diecisiete estados.

En los siete meses en mención, las fuerzas armadas detuvieron a más de 18 mil 700 personas relacionadas con delitos de alto impacto y se confiscaron más de 9 mil 600 armas.

En lo que va del año, las autoridades mexicanas han incautado más de 450 toneladas de sustancias químicas en diversos laboratorios clandestinos de metanfetamina, incluido uno en la frontera sur.

El operativo se suma a las recientes incautaciones de drogas en Sinaloa, Guanajuato y Baja California Sur, mismas que han sido a manos de operativos coordinados entre autoridades locales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García harfuch.

Sobre el caso de Baja California Sur, ocurrido a finales de julio pasado, se incautó más de una tonelada y media de drogas sintéticas además de que detuvieron a un hombre relacionado con el sitio donde se resguardaba la metanfetamina en cajas de cartón.

Con información de EFE.