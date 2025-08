‘Me gusta el terror’: ¿Quién es El Makabelico, narco-rapero de Tamaulipas sancionado por EU?

El famoso ‘narco-rapero’ El Makabelico fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente ser un asociado clave del Cártel del Noreste (CDN), organización criminal que surgió tras la fractura de Los Zetas y catalogada como terrorista extranjera.

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció que todos los bienes e intereses del polémico músico en Estados Unidos quedan bloqueados y se prohíbe realizar transacciones con él.

Según el comunicado oficial, el cantante es “socio de CDN y un conocido narco-rapero”, está señalado por lavar dinero para el cartel a través de sus conciertos y plataformas de streaming, canalizando hasta un 50 % de sus regalías directamente a la organización criminal.

“CDN depende de estas fuentes alternativas de ingresos y métodos de lavado de dinero para impulsar su empresa criminal, diversificando sus ingresos más allá de actividades delictivas como el tráfico de drogas, el tráfico de personas y la extorsión”, apunta el mensaje.

¿Quién es El Makabelico?

Ricardo Hernández Medrano, conocido con el nombre artístico de El Makabelico o Comando Exclusivo, es un músico del género urbano y rap en español; nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas y tiene un millón de seguidores en Instagram y 2.7 millones en YouTube, además de 3 millones de oyentes mensuales en Spotify.

A los 22 años, decidió grabar formalmente su música y construyó su propio estudio, al que llamó ‘El Comando Exclusivo’. Su estética musical captó la atención de la disquera Del Records, que eventualmente lo firmó luego de que el productor Ángel Del Villar descubrió su proyecto por medio de un colaborador.

Del Villar, exproductor de Gerardo Ortiz, fue declarado culpable el pasado marzo por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y espera sentencia en Estados Unidos.

¿Cómo comenzó la carrera de El Makabelico y de dónde viene su nombre?

El rapero contó en una entrevista con el pódcast Puro Pa’DELante (2020), donde estuvo presente Ángel del Villar, que desde los 14 años comenzó a escribir sus propias letras chistosas en la secundaria con sus compañeros.

Su nombre artístico nació por su gusto por ciertos temas: “Era ‘Macabro’ antes, esas cosas de terror me gustan (...) No me encanta vivirlas, pero sí redactarlas, me empezaron a pedir canciones fuertes, bélicas y le cambié por ‘Makabelico’ y se quedó”.

Su personaje lo catapultó a la fama: una figura enmascarada, agresiva, provocadora y totalmente separada del Ricardo “real”, quien afirma ser una persona común que va a la tienda “como todos”.

El Makabelico inició su carrera artística en 2017, cuando lanzó su álbum El Comando Exclusivo Vol.1 (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

“El Makabelico es el que canta, rapea, dice maldiciones, grosero, bélico, lo dice su nombre; Ricardo es aparte, mucha gente se confunde, yo prefiero estar detrás de una máscara para sentirme más a gusto”, añadió en el pódcast.

El cantante fusionó influencias del rap estadounidense con corridos, producto de su constante traslado entre México y Texas durante su infancia.

En su primera entrevista formal, Ricardo reveló que su intención era convertirse en un artista global, con presentaciones masivas y producciones escénicas elaboradas. En Del Records tenían planes de colaboraciones internacionales y giras mundiales.

“Yo quiero hacer cosas a nivel global, el proyecto de Ricardo yo lo miro de gira mundial, a otro nivel, me encanta su creatividad, me recuerda mucho a mí (...) Uno está en el futuro, su letra lo dice todo, su humildad (...) Lo veo en las ligas mayores”, dijo Del Villar en el pódcast.

Las polémicas canciones de ‘El Makabelico’

En 2017, lanzó su primer álbum, El Comando Exclusivo Vol. 1, con Del Records. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por canciones que retratan la vida del crimen organizado en el norte de México.

Su álbum Malditos y Benditos Vol. 2 (2022) incluyó canciones con referencias al Cártel del Noreste, como ‘El Mando Ricky’; además de ‘El R’, en el disco La Encomienda. Ambas aparentemente dedicadas a Ricardo González Sauceda.