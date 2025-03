Declaran culpable a Ángel del Villar, exproductor de Gerardo Ortiz, por hacer negocios con el narco

Hasta Liam Lawson duró más en Red Bull que el juicio a Ángel del Villar, productor de DEL Records que este 27 de marzo se le declaró culpable de 11 cargos que le imputaron; su compañía también fue sentenciada por lo mismo.

En este juicio participó el cantante Gerardo Ortiz, que se declaró culpable de vínculos con el narco y precisamente testificó en contra de quien fue su productor al inicio de su trayectoria musical.

Todavía no se determina el tiempo que estará en prisión, pero se habla de que puede pasar un buen tiempo tras las rejas.

¿De qué delitos declararon culpable a Ángel del Villar?

Su juicio inició el lunes 17 de marzo gracias a que es vinculado con carteles del narcotráfico mexicanos, y entre las personas que participaron fue el mismo Gerardo Ortiz, con canciones dedicadas a narcos.

El productor nacido en Zacatecas es acusado de violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, más conocida como Ley Kingpin, que prohíbe a personas y empresas estadounidenses hacer negocios con narcotraficantes conocidos y sus asociados.

Ángel del Villar es un empresario de la industria musical, fundador de DEL Records, acusado de vínculos con el narco. (Foto: Especial El Financiero)

Además de violar la Ley Kingpin, al empresario que trabajó con Ariel Camacho y su grupo le imputaron otros cargos como:

Conspiración para realizar transacciones con un narcotraficante.

Hacer negocios ilícitos por un monto total de 3.5 millones de pesos (alrededor de 172 mil dólares, de acuerdo con el cambio al 27 de marzo de 2025).

La agencia de talentos DEL Entertainment, que forma parte de las empresas que maneja Del Villar, también fue enjuiciada y declarada culpable por los mismos cargos en el juicio donde testiticó el cantante Gerardo Ortiz.

“Prefiero mil veces estar sentado en una reja, en mi casa… que estar como informante del gobierno. Yo quería venir al juicio, yo sí vine a confrontar esto. No me senté a negociar o a firmar para no confrontar las consecuencias”, dijo Ángel del Villar tras el fallo del juez a los medios de comunicación presentes, de acuerdo con Univisión.

A Ángel del Villar lo declararon culpable de violar la Ley Kingpin. (Foto: Instagram @angeldelvillar27)

¿Cuántos años de prisión le darán a Ángel del Villar?

Pese a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos logró el veredicto y lo declaró culpable de los 11 delitos que le imputaron a él y su empresa, el productor musical todavía no irá a prisión.

El productor musical mexicano permanece en libertad condicional tras pagar una fianza de 100 mil dólares (poco más de dos millones de pesos).

Ahora que lo declararon culpable, Del Villar puede enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión, dependiendo de la decisión que tome un Juez en una corte federal de Los Ángeles, California.

¿Cuándo le darán veredicto a Ángel del Villar?

Será hasta el 15 de agosto cuando Del Villar se presente a una audiencia en la que le dictarán sentencia. Mientras tanto, permanece en libertad condicional con medidas como no salir de Los Ángeles.

Ángel del Villar se dedicaba a la industria musical. (Foto: Instagram @angeldelvillar27)

Caso Ángel del Villar: Esta es su relación con el narcotráfico

Del Villar fue detenido en junio de 2022 junto a Luca Scalisi, director financiero de DEL Entertainment, acusado de hacer negocios con personas sancionadas por el gobierno estadounidense gracias a su relación con líderes del narcotráfico.

La acusación alegaba que, en abril de 2018, un músico patrocinado por DEL Records actuó en un concierto que organizó Jesús ‘Chucho’ Pérez Alvear, asesinado en diciembre pasado al interior de un restaurante en CDMX.

El fiscal federal Alexander Schwab dijo en el juicio que Del Villar organizó conciertos con el promotor mexicano ‘Chucho’ Pérez, exmanager de Gerardo Ortiz que ya estaba sujeto a sanciones estadounidenses por su relación con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante el juicio, se hizo de conocimiento público que aquel artista del que hablaba la acusación era después se supo que se trataba de Gerardo Ortiz, músico de regional mexicano.