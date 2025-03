Papá de Yuridia sufre un accidente cerebrovascular: ‘No puede hablar ni caminar bien’

La cantante Yuridia informó que su papá tuvo un accidente cerebrovascular que le ocasionó problemas para comunicarse.

La exparticipante de La Academia regresó a México luego de los conciertos que tuvo en Estados Unidos por su gira ‘Sin llorar’ y al regresar se enteró de lo ocurrido con su papá.

Yuridia compartió lo que ocurrió en un video publicado en su cuenta de TikTok, donde contó detalles acerca del estado de salud de su padre.

El papá de Yuridia se llama Genaro Gaxiola y es cantautor. (Foto: Instagram @genarogaxiola)

¿Cuál es el estado de salud del papá de Yuridia?

El papá de la intérprete Yuridia tuvo un accidente cerebrovascular que le generó diferentes problemas luego de padecerlo.

Primero, no puede comunicarse verbalmente de manera adecuada y también tiene dificultades en su movilidad.

“Llego a mi casa y me topo con la noticia de que mi papá tuvo un ACV (accidente cerebrovascular) y no he podido ir a visitarlo porque debo ir al médico, pero tengo que irlo a ver para saber cómo va (...) Esas son las noticias que me reciben en México, él no puede hablar bien, no puede caminar”, contó la intérprete de ‘Qué agonía’, colaboración con Ángela Aguilar.

El papá de la cantante Yuridia debe realizar ejercicios de recuperación para disminuir la gravedad de las secuelas: “Debe tomar terapias para que pueda volver a caminar y yo solo veo el techo sin saber qué hacer, contemplando la vida y que no va a poder ir a mi próximo concierto porque lo primordial es su salud”.

Yuridia reveló detalles del estado de salud de su papá. (Foto: Instagram @yuritaflowers) (Instagram / @yuritaflowers)

¿Quién es Genaro Gaxiola, papá de Yuridia?

Genaro Gaxiola, papá de la exparticipante de La Academia, nació en Sonora y se dedica a la música.

Desde muy joven comenzó su trayectoria artística, alrededor de los 13 o 14 años, cuando aprendió a tocar la guitarra y a componer canciones, contó en una entrevista para Raúl Enrique de la Mora.

El cantautor es conocido por interpretar los siguientes temas que tienen más de mil reproducciones en Spotify.

‘Si vuelves tus pasos’

‘Prhibido rajarse’

‘Maldita mi suerte’

‘‘Una serenata’

‘Simple amor’

‘Sinaloense soy’

Además, es el autor de la canción ‘Sobreviviré‘, uno de los éxitos en la carrera de su hija Yuridia.

¿Qué es un accidente cerebrovascular?

El ACV o accidente cerebrovascular ocurre cuando se detiene el flujo de la sangre en algunos sitios del cerebro.

Las células cerebrales comienzan a morir por la falta de oxígeno transportado por la hemoglobina presente en la sangre, lo que puede ocasionar un daño permanente y severo, discapacidad o la muerte, de acuerdo con Mayo Clinic.

Existen dos tipos, el isquémico que es causado por un coágulo que bloque el paso de la sangre y el hemorrágico que sucede cuando un vaso se rompe.

Los síntomas que se presentan antes del ACV son los siguientes: