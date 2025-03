¿Qué enfermedades ha tenido Memo del Bosque, productor que fue hospitalizado?

Memo del Bosque, el productor de proyectos como Nosotros los Guapos serie protagonizada por Adrián Uribe, se encuentra internado en el hospital, tras dar a conocer que lleva un mes enfrentando diferentes problemas de salud.

El productor, quien ha trabajado de cerca con famosos como el actor Carlos Bonavides y César Bono, compartió una historia en su cuenta de Instagram, en donde explicó que se encuentra en Texas recibiendo atención médica.

“Han sido tiempos difícil de todo un mes complicado de salud, apoyado con mis queridos hermanos y mi doctor en Texas, Juan Francisco Castro”, escribió en ese momento.

¿Qué pasó con Memo del Bosque?

Aunque reveló esta información hace unos días, recientemente subió una historia más en donde escribió: “vamos por el intento más grande de salud que haya vivido hasta ahora”, sin dar más detalles sobre lo que le sucede.

Además, la actriz Vica Andrade, quien es esposa de Memo del Bosque, compartió un video en sus redes sociales que generó preocupación, debido a que se puede ver al productor recostado en una camilla del hospital.

Vica Andrade compartió actualizaciones del estado de salud de Memo del Bosque. (Foto: Captura de pantalla)

En el clip Guillermo del Bosque, quien se puede ver más delgado y tiene puesto el oxígeno, se encuentra conviviendo con sus hijos, quienes se acercaron a darle besos y abrazos al productor de 100 mexicanos dijeron.

¿Qué enfermedad tuvo Memo del Bosque? Así se enteró que tenía cáncer

Hasta ahora, ni el productor ni sus seres queridos han compartido cuál es la enfermedad que tiene Memo del Bosque; sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que él tiene problemas de salud.

Esto debido a que en 2017, Guillermo del Bosque reveló que padecía linfoma de Hodgkin, el cual es un tipo de cáncer contra el cual estuvo luchando durante tres años, luego de recibir el diagnóstico.

Memo compartió que él descubrió lo que le estaba pasando debido a que comenzó a experimentar cansancio y mareos constantes, por lo que tomó la decisión de acudir con diversos especialistas para conocer qué provocaba sus síntomas.

Guillermo del Bosque descubrió que tenía cáncer tras varios estudios. (Foto: @memodelbosquetv)

“Voy con el oftalmólogo a ver si era el aumento de los lentes: ‘no estás bien’; otorrino, gastro, cardiólogo y no, todo salía muy bien. Al final termino con un neurólogo (...) me hace una serie de estudios”, compartió con De Primera Mano.

Dado que el productor también tenía dolor en la cadera y piernas, lo envió a terapias especiales durante un mes; sin embargo, sus síntomas no disminuyeron, por lo que le hicieron una Tomografía Axial Computarizada (TAC) que detectó el cáncer.

“Un día me habla y me dice: ‘oye, es cáncer’”, recordó en la entrevista, en donde indicó que tenía más de dos docenas de tumores en el cuerpo: “cuando lo voy a ver, le digo: ‘¿dónde está el tumor, doctor?’, y me dice: ‘aquí están todos’. Te imaginas que es un tumor (...) y de repente son 22 o 23”.

A Memo del Bosque le detectaron 23 tumores. (Foto: @memodelbosquetv)

Memo compartió que su diagnóstico fue linfoma de Hodgkin, aunque algunos otros tumores también se encontraban afectando sus huesos. No obstante, luego de tres años de tratamientos médicos, en 2020 el productor anunció que estaba libre de la enfermedad.

“Estoy feliz con esta noticia que me acaban de dar, de que estoy completamente ‘limpio’. Habrá que seguir un proceso de estarme cuidando, de cada seis meses ponerme una serie de vitaminas y vacunas, pero es la primera vez en tres años que me dicen: ‘No tienes nada’”, dijo en entrevista con Jorge Van Rankin.

¿Qué es el linfoma de Hodgkin, el tipo de cáncer que tuvo Memo del Bosque?

El linfoma de Hodgkin, el mismo tipo de cáncer que padecía el conductor Fernando del Solar, es un padecimiento que afecta al tejido linfático, el cual está presente en los ganglios, el bazo, el hígado, la médula ósea y otros sitios, explica MedlinePlus.

Mayo Clinic agrega que entre los síntomas de esta enfermedad se encuentra hinchazón indolora de los ganglios linfáticos en el cuello, las axilas o la ingle, fiebre, mucho cansancio, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso involuntaria y comezón en la piel.

El tipo de cáncer que padecía Memo del Bosque era linfoma de Hodgkin. (Foto: @memodelbosquetv)

Hasta este momento, no existe una causa en específico a la que se le pueda atribuir el desarrollo de esta enfermedad, aunque existen algunos factores de riesgo del cáncer como tener familiares que hayan padecido linfoma de Hodgkin, ser de sexo masculino y tener VIH.