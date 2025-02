César Bono ya no puede mover su mano: ‘Se murió antes que yo, mis dolores son muchos’

César Bono padeció enfermedades que ocasionaron la pérdida de la movilidad de su mano izquierda y presentar dolores agudos.

El actor tuvo problemas de salud derivados de infartos que afectaron las funciones motrices de su cuerpo, principalmente del lado izquierdo.

César Bono, de 74 años, también mostró interés en irse a vivir a la Casa del Actor, donde el titular es Jorge Ortiz de Pinedo.

César Bono tuvo ataques al corazón. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué César Bono no puede mover su mano izquierda?

César Bono padeció múltiples infartos y ataques cerebrovasculares en 2018 y estos mermaron su estado de salud.

“Mi terapeuta me dijo que ya no hay nada que hacer por mi mano espástica que es la izquierda, ya no puedo hacer nada ahora si se murió antes que yo, menos mal que solo fue la mano la cual no puedo usar para nada, pero la otra todavía sirve”, contó el actor en una entrevista para medios, compartida en el programa Hoy.

El protagonista de la serie Vecinos sufre “fuertes dolores” a consecuencia del desgaste que padece su cuerpo por los problemas de salud, aunque intenta mantener su estilo de vida: “Trato de llevar una vida normal, bañarme, comer, voy al baño solo, aunque en el día es molesto, pero en la noche son dolores muy fuertes”.

César Bono considera vivir en La Casa del Actor, donde el titular es el productor Jorge Ortiz de Pinedo, sin embargo, no lo hace para que lo mantengan, en cambio, es para no “darle lata a mi familia”, además requiere de usar una silla de ruedas para transportarse.

El actor de teatro comenzó con problemas de movilidad en su mano izquierda después de padecer el primer infarto en 2018, esto fue lo que dijo durante su recuperación: "Estoy jodido de la movilidad. No puedo recuperarla. Tengo mi mano espástica. Le doy órdenes y simplemente no se abre. No obedece. Los infartos fueron del lado derecho, pero me provocaron daños del lado izquierdo".

César Bono padeció otras enfermedades como una úlcera en el estómago. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué enfermedades tuvo César Bono?

El actor del cine mexicano de ficheras no solo tuvo padecimientos cerebrovasculares, también se contagió por bacterias y pasó por una infección de Covid-19.

César Bono se infectó de la misma bacteria que André Marín, contó en 2023 ante los medios: “Yo tuve esa bacteria en una función y, mira, me puse muy mal, mis compañeros me preguntaron: ‘¿Qué sientes?’, y yo respondí: ‘Siento que me voy a morir (...) Esa bacteria entra a tu organismo por vía oral, y cuando llega a la boca se encuentra con la humedad y la temperatura perfecta para desarrollarse. Se puede ir a tu corazón, a tu cerebro o a tus pulmones".

El famoso también estuvo hospitalizado por una úlcera en el estómago, informaron los conductores de Ventaneando en 2022.