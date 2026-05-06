Morena revisará cargo de hija de Enrique Inzunza en el Senado; descarta que sea nepotismo

Este miércoles, el senador Enrique Inzunza informó que no acudiría a la sesión de la Comisión Permanente. (Foto: Cuartoscuro)

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velasco, confirmó que la hija de Enrique Inzunza, acusado por el gobierno de Estados Unidos de tener nexos con el narcotráfico, sí trabaja como asesora del grupo parlamentario.

En conferencia de prensa, el senador indicó que Aitana Inzunza colabora en el club de asesores de Morena, pero no obedece directamente a su padre, por lo que descartó que se trate de nepotismo.

Además, aseguró que revisaría el caso para que no “pareciera una injusticia”.

“No tiene una relación directa, ni es nombrado por él, pero tiene otras implicaciones que las voy a revisar para que no se parezca a una injustica”, señaló Mier Velasco antes medios de comunicación.

La Mier Velasco confirmó el cargo de Aitana Inzunza en el Senado, luego de que se diera a conocer que Enrique Inzunza seguiría en su cargo pese a investigación en Estados Unidos por narcotráfico.

Enrique Inzunza no acude a sesión del Senado

Este miércoles, el senador Enrique Inzunza informó que no acudiría a la sesión de la Comisión Permanente para no “ofrecer ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto”.

“Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa”, indicó.

Ante esto, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velasco, aseguró que Inzunza no fue convocado.

“No fue convocado, recuerden que cada grupo parlamentario propone un número de senadores conforme al peso que se tiene, los que propone Morena son 18”, indicó.

Mier Velasco también dijo que no fue convocado y que se la estrategia se desarrolla conforme el orden del día que aprueba previamente la Mesa Directiva.

“Vamos a ver que determina los próximos días. Me quedo con lo que dijo en sus redes sociales de manera personal”, indicó.

¿De qué acusan a Enrique Inzunza en EU?

El senador Enrique Inzunza fue señalado, junto con otras nueve personas, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tener vínculos con el narcotráfico.

El pasasdo miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros cargos y exfuncionarios de Sinaloa de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente “conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”, indica un comunicado.

En la imputación figura Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía de Sinaloa, sin embargo, el lunes pasado solicitó licencia para separse del cargo en lo que se llevan a cabo las investigaciones.

Con información de EFE