‘Es ayuda consular’: México responde a acusaciones contra Sheinbaum sobre intervenir en elecciones de EU

El escritor y activista conservador estadounidense Peter Schweizer acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de interferir en las elecciones de Estados Unidos

Las acusaciones del escritor y activista conservador estadounidense Peter Schweizer contra la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una presunta intervención de México en las elecciones de Estados Unidos fueron respondidas por la Embajada de México en ese país, que aseguró que el trabajo de los consulados mexicanos tiene carácter exclusivamente consular y de protección a connacionales.

A través de una publicación en redes sociales, Schweizer afirmó que Sheinbaum “está interfiriendo en las elecciones estadounidenses” mediante los más de 50 consulados mexicanos en territorio estadounidense y funcionarios de Morena que viven en ese país.

El activista retomó una declaración reciente de la mandataria mexicana, en la que señaló: “La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”.

Embajada de México en EU asegura que consulados apoyan en elecciones

“Como hemos declarado anteriormente, los consulados mexicanos en el extranjero trabajan todos los días para asistir a las personas mexicanas en una amplia gama de asuntos, desde asegurar que su documentación esté actualizada hasta apoyar a personas que han sido víctimas de un delito”, publicó la representación diplomática.

La embajada añadió que “no hay nada político en el trabajo consular, solo el compromiso de asegurar que los derechos de las personas sean respetados”.

México cuenta con una red de consulados en diversas ciudades de Estados Unidos, cuyos servicios incluyen la expedición y renovación de documentos oficiales, orientación legal, asistencia a personas detenidas, apoyo en casos de emergencia y programas de vinculación con comunidades mexicanas.

Sheinbaum afirma que siempre habrá defensa de la soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido en distintos mensajes públicos que su gobierno mantendrá una postura de defensa de la soberanía nacional en la relación bilateral con Estados Unidos.

En un discurso reciente, citado por Peter Schweizer, Sheinbaum expresó que “la historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”.

Las declaraciones ocurren en un contexto de intercambio político y diplomático entre México y Estados Unidos sobre temas migratorios, seguridad y cooperación regional.