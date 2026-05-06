‘Intervención disfrazada’: Montiel arremete contra ‘Alito’ tras pedir a EU declarar a Morena ‘narcopartido’

La nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, criticó al líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, luego de que el priista solicitó a autoridades de Estados Unidos considerar a Morena como una “organización terrorista”.

Montiel calificó la petición como una “solicitud disfrazada de intervención extranjera” y acusó a ‘Alito’ Moreno de promover acciones que atentan contra la soberanía nacional.

La dirigente morenista sostuvo que recurrir al gobierno estadounidense representa una postura “entreguista” y afirmó que quienes han apostado por ese tipo de estrategias “están en el basurero de la historia”.

“La mafia del poder, encabezada por ‘Alito’ Moreno, presidente del PRI, el partido más repudiado de México, acusa en Estados Unidos a nuestro movimiento, que ha sido el más votado de la historia y el único que ha trabajado por los más pobres”, escribió Montiel en una publicación en su cuenta de X.

“Lo suyo es una solicitud disfrazada de intervención extranjera; de ese tamaño es su desesperación. Representan el entreguismo y una campaña permanente contra la soberanía nacional”, agregó.

‘Alito’ Moreno acusa a Morena de “narcoalianza”

Sus declaraciones se producen después de que Alejandro Moreno cuestionara el relevo en la dirigencia de Morena y asegurara que el partido oficialista mantiene presuntos vínculos con grupos del crimen organizado. El priista afirmó días antes que el cambio interno en Morena era “más de lo mismo”.

Este miércoles, en conferencia de prensa desde el Senado, el líder priista anunció que presentó una solicitud al Departamento de Estado de EU, así como al Departamento de Justicia y al Tesoro de EU para que declare a Morena como “narcopartido” debido a sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

“MORENA tiene que enfrentar las consecuencias de su narcoalianza con el crimen organizado. No vamos a permitir que se escondan ni que sigan dañando al país desde el poder. Vamos a ir hasta el fondo, con todo, para que los narcopolíticos respondan ante la justicia.”, señaló el senador priista en sus redes.

Por su parte, Alejandro Moreno respondió a las críticas y aseguró que Morena teme a las investigaciones de autoridades estadounidenses.

“No me equivoco cuando digo que le tienen terror a la justicia de Estados Unidos y a su Presidente Donald Trump. Se les viene la noche encima ahora que el mundo está mirando con lupa y señalando con nombre y apellido a los narcopolíticos de MORENA vinculados con el crimen organizado. Tu partido representa la muerte, la mafia, la corrupción y la destrucción de México. ¡Van a caer!“

Morena rechaza injerencia extranjera y respalda a Sheinbaum

Desde el Congreso Nacional extraordinario de Morena, celebrado el pasado fin de semana en la Ciudad de México (CDMX), la dirigencia del partido insistió en rechazar cualquier tipo de injerencia extranjera.

En su primer mensaje como presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel llamó a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que la nueva dirigencia no tolerará actos de corrupción dentro del movimiento.

El relevo en la dirigencia del partido ocurre en medio de tensiones políticas tras los señalamientos realizados desde Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos nexos con el narcotráfico.