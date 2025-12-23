¿'Alito’ Moreno se destapa para la Presidencia? ‘PRI no repetirá ‘inventos’ en 2030, advierte

El líder del PRI sostuvo que para gobernar México se requiere “carácter y determinación”, más allá de las buenas intenciones. (Fotos: Cuartoscuro)

Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del PRI, dejó claro que su partido no volverá a apostar por candidaturas ciudadanas rumbo a la elección presidencial de 2030, mismas que calificó de “inventos” u “ocurrencias”, al mismo tiempo que defendió su perfil como político con una amplia experiencia.

Durante su discurso ante el CEN tricolor, Moreno Cárdenas afirmó que la gente no quiere perfiles que proyecten la imagen de “honestidad” o “buenas personas” en la Presidencia, sino que sepan que resolver los problemas del país.

“¿Pero quién les ha dicho que la gente quiere el perfil que les quieren imponer a los mexicanos? (…) Esto no es de buenas personas, no porque nosotros no lo seamos, lo somos. Tenemos principios y valores, pero esto no es así”, afirmó.

El líder priista recordó que entre 2018 y 2024 su partido renunció a postular candidato propio a la Presidencia en dos ocasiones, apostando por perfiles externos. Sin embargo, esa estrategia resultó en un fracaso electoral.

“En el 18 nos dieron una chinga y en el 24 una supermadriza”, dijo, al señalar que, pese a ello, millones de mexicanos votaron por el PRI aun sin tener un candidato presidencial emanado del partido.

Moreno Cárdenas sostuvo que insistir en esa ruta sería “hundir al país” y rechazó que el tricolor vuelva a repetir la misma fórmula en 2030.

“¿Ustedes creen que vamos a ir otra vez con otro ‘invento’ al 2030? No, compañeros. Aquí se necesita gente profesional. Ese es el PRI, aunque no les guste, porque nosotros sí sabemos gobernar”, sentenció.

¿'Alito’ Moreno levanta la mano para competir por la Presidencia?

El también senador sostuvo que para gobernar México se requiere “carácter y determinación”, más allá de las buenas intenciones. En este sentido, aseguró que, a su juicio, los perfiles percibidos únicamente como “buenas personas” no resultan competitivos en una contienda presidencial.

“Así buena persona está bien, pero para presidente de México no sirven. No ganan una campaña”, expresó.

Moreno Cárdenas defendió, además, su trayectoria política y destacó su experiencia como candidato en varios procesos electorales, al tiempo que rechazó que existan aspirantes con mejores credenciales.

“Yo he sido doce veces candidato (…) y todos los que he competido, los he ganado”, señaló al asegurar que en el PRI se cuenta con perfiles capaces de competir frente a Morena.

“Que me digan a mí, que otros que están ahí son mejores que yo. No, hombre, a las pruebas me remito. Entonces el compromiso de nosotros es regresar al gobierno. Yo creo que hay una gran oportunidad. Yo creo que se puede”, concluyó.