‘Alito, cuánto nos cuesta tu bótox’: ¿Quién es Proyecto Escolar, youtuber que incomoda políticos?

Proyecto Escolar es un canal de YouTube que hace crítica política y social; hizo un video incomodando políticos.

¿'Destantear’ a los políticos mexicanos? Esto hizo el youtuber conocido como Proyecto Escolar, quien causó polémica en días pasados por acudir a la Cámara de Diputados y al Senado e incomodar a algunas figuras importantes en el ámbito.

En su canal de YouTube, el joven mostró su ‘travesía’ dentro de ambos recintos, donde diputados, senadores y hasta dirigentes de partidos políticos en México fueron entrevistados con preguntas poco convencionales.

Gracias a eso, ‘Proyecto Escolar’ denunció que lo sacaron de la Cámara, presuntamente, por órdenes de Margarita Zavala, mientras en el Senado fue blanco de intimidación proveniente de empleados de los senadores.

‘Proyecto Escolar’ incomoda políticos: ¿Por qué grabó ese video?

En su canal de YouTube, Proyecto Escolar subió un video en las instalaciones de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en el que cuestiona a diferentes figuras de la política por su trabajo, rumores de su vida y otras situaciones.

También se acerca a personas ajenas (o no tanto) a la toma de decisiones que marcan el rumbo del país para conocer su punto de vista sobre el trabajo que se hace dentro de estos recintos.

“Como ciudadanía, tenemos el derecho y la obligación de cuestionar a quienes toman decisiones que afectan nuestra vida diaria. No se trata de provocar por provocar: se trata de exigir transparencia, responsabilidad y coherencia a quienes juraron servir al país”, explica en la descripción de su video.

Qué pasa en el polémico video de Proyecto Escolar donde incomoda políticos

En el video que dura prácticamente 30 minutos y ya casi alcanza un millón de visualizaciones, el joven visita la Cámara de Diputados y se acerca a políticos como Sergio Mayer, Margarita Zavala y Pedro Haces, y les pregunta cosas relacionadas con su vestimenta, rumores sobre su vida y otras situaciones.

Algunos como Haces lo tomó con humor y respondió sin problema y con cierto humor, aunque hubo otros, como Mayer Bretón y Zavala, esposa de Felipe Calderón, que se veían incómodos; incluso, la ex Primera Dama pidió al joven que “no insultara”, cuando este hizo alusión a los rumores sobre el gusto de Calderón Hinojosa por la bebida.

Posteriormente, se le acercan trabajadores de seguridad, quienes lo escoltan a la salida, pues recibieron reportes de que molestaba a los diputados.

Al trasladarse al Senado de la República, la historia no fue muy diferente; ahí abordó a personajes como Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del PRI, al que le preguntó su opinión acerca de que le llaman ‘el último dinosaurio del PRI’ y el precio de sus supuestos procedimientos estéticos, como bótox, quien evadió al hablar sobre su papel como político.

Otro de los momentos más incómodos fue cuando un trabajador relacionado con un político priísta lo interceptó para cuestionarle las preguntas que hacía mientras lo grababa, a modo de intimidación.

¿Quién está detrás de ‘Proyecto Escolar’?

Proyecto Escolar es un canal de YouTube dirigido por un joven llamado Marco, originario de Querétaro (según algunos de sus seguidores) quien abrió su canal y redes sociales en mayo de 2024.

En este, sube videos de crítica política y social, así como entrevistas a figuras como Sandra Cuevas y Ufólogo Mexicano, que parten de su proyecto alterno, conocido como ‘PODyecto Escolar’.

Para Marco, la crítica social y política es muy importante, así como ‘la voz del pueblo’, por lo que hace entrevistas a personas que se encuentra en eventos como la marcha de la Marea Rosa, el EDC México 2025, la Marcha Emo 2025, la marcha anti gentrificación y otros eventos.

En su canal de YouTube ya cuenta con 147 mil seguidores y más de 5 millones de visualizaciones en sus videos, además de los millones que tiene en redes sociales.