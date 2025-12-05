‘Alito’ Moreno lanza crítica a Morena: ‘Ser opositor es poner la vida en juego’

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, lanzó críticas contra Morena y su manera de tratar a la oposición.

Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó al gobernante Morena y apuntó que “ser opositor” es ponerse en riesgo.

“En el México de Morena, ser opositor es poner la vida en juego. Es exponerse y exponer a la familia ante un gobierno que no tiene límites, cuando se trata de silenciar, de censurar o de reprimir a la disidencia. Pero a los priistas no nos mueven ni un paso atrás no nos doblan y jamás nos van a vencer”, apuntó en un discurso este viernes.

‘Alito’ Moreno, como también es conocido, tomó protesta a las y los integrantes del IX Consejo Político Nacional en un evento este viernes.

Los comentarios del líder priista ocurren a un mes del asesinato de Carlos Manzo, anterior alcalde de Uruapan, quien alguna vez fue parte de Morena y luego fundó el independiente Movimiento del Sombrero.

También este viernes, la nueva alcaldesa suplente de Uruapan y quien fuera esposa de Manzo, Grecia Quiroz, exigió al gobierno mexicano que investigue incluso a políticos de Morena, pues sospecha que podrían estar involucrados en el homicidio del exalcalde. Las autoridades han encontrado vínculos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el caso.

¿Qué dijo ‘Alito’ Morena sobre una coalición con el PAN?

En años pasados, el PAN estuvo en alianza o coalición con el PRI en elecciones estatales o federales, con el fin de enfrentarse a Morena. Sin embargo, en octubre de este año, el dirigente panista Jorge Romero anunció oficialmente su ruptura con el PRI, al declarar una nueva etapa para el partido blanquiazul.

En dicho contexto, Alejandro Moreno apuntó este viernes que el PRI irá hacia las elecciones de 2027 con fuerza e independencia.

“Pero no descartamos que si la coyuntura y la voluntad de las fuerzas políticas que se dicen de oposición están dispuestos a construir, a dialogar, están dispuestos a sumar en un proyecto de unidad donde estemos todos (…) podemos construir la coalición político-ciudadano partidista más importante de la historia del México moderno”, puntualizó el priista.

En octubre, el PAN anunció una nueva era y Jorge Romero puntualizó que “el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista ni pasada, ni presente, ni futura”.

Según una encuesta de El Financiero publicada en agosto de este año, el PRI registró un 85 por ciento de opinión desfavorable entre la población consultada. El 81 por ciento de los encuestados también emitió una opinión mala o muy mala sobre el PAN. En tanto, el partido en el poder, Morena, tuvo un 64 por ciento de opinión positiva y solo un 28 por ciento de opiniones negativas. Sobre el joven Movimiento Ciudadano, los encuestados expresaron un 51 por ciento de opinión desfavorable y un 30 por ciento positiva.