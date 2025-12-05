Grecia Quiroz exige investigar a políticos de Morena por asesinato de Carlos Manzo: ‘Caiga quien caiga’

Grecia Quiroz exigió a Omar García Harfuch investigar a políticos de Morena por el homicidio de Carlos Manzo. (Crédito: Cuartoscuro)

Grecia Quiroz, alcaldesa suplente de Uruapan, Michoacán, exigió a Omar García Harfuch investigar “a quien sea”, incluso a políticos de Morena que sospecha estarían involucrados en el homicidio de Carlos Manzo.

La alcaldesa afirmó que durante el encuentro que sostuvo con Omar García Harfuch, Alfredo Bedolla, gobernador de Michoacán, y Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, su exigencia para las autoridades estatales y federales es la misma: dar con él o los verdaderos autores intelectuales “no importa si son personas de su mismo partido”.

Dijo que espera que actúen con honestidad y transparencia para esclarecer los hechos del 1 de noviembre, pues Quiroz y Carlos Tafolla señalan que el móvil de la ejecución de Manzo es político.

¿Quiénes son los políticos de Morena que Grecia Quiroz pide investigar?

Luego del asesinato de Carlos Manzo, la alcaldesa Grecia Quiroz pidió investigar a tres políticos morenistas michoacanos, con quienes su esposo sostuvo diferencias mientras estuvo en vida y a quienes acusó de cometer alguna irregularidad.

Se trata del senador Raúl Morón, del diputado federal Leonel Godoy y de Ignacio Campos.

“Él (Carlos Manzo) señaló a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al expresidente Nacho (Ignacio) Campos; específicamente señalaba a estos personajes y los hacía responsables de ciertas cosas”, dijo en conferencia de prensa luego del homicidio del exalcalde de Uruapan.

Noroña criticó a Grecia Quiroz por pedir investigar a políticos de Morena

La declaración de Grecia Quiroz provocó la molestia de otro morenista, Gerardo Fernández Noroña defendió a sus compañeros de movimiento y calificó el señalamiento como una acusación “irresponsable”.

Fernández Noroña acusó a Grecia Quiroz de asumir una postura de “ultraderecha” y de recibir financiamiento de grupos de esa ideología de cara a las siguientes elecciones, donde la alcaldesa de Uruapan aparece como favorita, según encuestas.

“Fue una declaración irresponsable de la alcaldesa Quiroz en Uruapan que señala a Godoy y a Morón como posibles responsables. Puede ir a declarar a la fiscalía y dar elementos si es que los tiene”, expresó durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Sostuvo esa postura y la repitió desde la tribuna del Senado de la República: “La alcaldesa Quiroz de Uruapan decidió asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le despertó la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno de Michoacán y la mayoría de los gobiernos en disputa en 2027”.