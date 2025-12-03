‘Querer involucrarnos en crimen de Carlos Manzo es politiquería’: Leonel Godoy

Leonel Godoy se dijo dispuesto a presentarse a declarar por el asesinato de Carlos Manzo si lo citan, pero planteó que “para que se cite a alguien a declarar tiene que haber indicios de los testigos, de videos y de documentos". [Fotografía. El Financiero TV]

El “señalarnos” y tratar de “involucrarnos” en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, “es pura politiquería” de su hermano Juan Manzo, acusó el diputado federal por Michoacán Leonel Godoy.

De Grecia Quiroz “lo entiendo”, dijo, porque “el dolor de la viuda la tiene desesperada” y busca saber por qué mataron a su esposo; pero “la motivación” de la hoy alcaldesa “es muy diferente a la de Juan Manzo, con él sí somos adversarios internos en Morena”, aclara.

En entrevista en EntreDichos, de El Financiero Televisión, el también exgobernador de Michoacán expuso que “si alguien sabe de la relación que yo tenía con Carlos Manzo es Grecia Quiroz, porque ella estaba presente las veces que me invitaron a cenar, lo sabe perfectamente, por eso la motivación es diferente a la de Juan Manzo”.

No obstante, le recomendó que “ella, con todo y su dolor, tiene que buscar gobernar bien en Uruapan y necesita de un gran apoyo del gobierno federal”.

Godoy se dijo dispuesto a presentarse a declarar si lo citan, pero planteó que “para que se cite a alguien a declarar tiene que haber indicios de los testigos, de videos, de documentos, de una reconstrucción de hechos, de diligencias ministeriales”.

“Si me citaran estaría de acuerdo; tener fuero no te impide que te citen a ser declarado, eso es falso, y si soy citado a declarar asistiría, pero tengo que advertir que técnicamente tiene que resultarle a uno cita producto de la investigación”, remarcó.

Sobre las aspiraciones políticas de Grecia Quiroz a la gubernatura de Michoacán, afirmó que “a mí me parece una persona capaz, que podría ser una candidata potente y que tiene derecho a serlo; vamos a esperar qué sucede con el desarrollo de su gobierno municipal, al gobierno estatal y federal con el Plan Michoacán por la Paz”.