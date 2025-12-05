Anaya amenaza a Noroña con ‘quemar’ a morenista por concesión de aguas: ‘Tiene más que los panistas’

Ricardo Anaya aseguró que hay un morenista que tiene más metros cúbicos de agua que los panistas [Fotografía. Cuartoscuro]

Senadores panistas señalados por ser acaparadores de agua defendieron sus concesiones y se dijeron dispuestos a que si existe alguna irregularidad, el gobierno se las retire.

Durante esta tarde, el Senado de la República arrancó la discusión de la Ley General de Aguas, y aunque el PAN presentó una moción suspensiva para frenar la minuta que recién llegó de la Cámara de Diputados, el oficialismo la bateó.

Panistas ‘acaparan’ el agua, acusa Noroña

Al arranque del debate, el morenista Gerardo Fernández Noroña afirmó que la inconformidad de los blanquiazules con la reforma es porque en realidad es el “PAAN (Partido Acaparador de Agua Nacional)”.

Defendió que la reforma propone la reasignación de concesiones para terminar con el “mercado negro, con los acaparadores”.

Acusan a panistas de tener concesiones de agua

Aunque aún no citó los nombres, el morenista amagó con exhibir las concesiones que tienen los senadores panistas Francisco Ramírez Acuña, Miguel Márquez y Marco Cortés.

Los legisladores rechazaron ser acaparadores.

El senador Francisco Ramírez Acuña comentó que tiene una concesión para regar 27 hectáreas de producción de limones en Tototlán, Jalisco, la cual requiere de 260 mil litros para una producción anual de 300 toneladas.

“Están hechos los trámites correspondientes, está la concesión en los términos de ley cuando yo no era funcionario público. Tenemos la conciencia tranquila”

Continuó: “Si encuentran alguna irregularidad, que me la cancelen. No hay ningún acaparamiento de agua, de acciones que podríamos tener algo que ocultar. Estamos en disposición de que la autoridad nos revise”, dijo en entrevista.

El senador Miguel Márquez comentó que tiene dos terrenos en Guanajuato y Jalisco, para la producción de granos y ganado; sin embargo, no detalló los metros cúbicos que usa en sus concesiones.

“El agua es inodora, incolora, insabora, no le metamos ruido y carroña política”.

Rechazó que tengan temor de que el oficialismo les retire sus concesiones.

“¿Por qué les vamos a tener miedo? Si tenemos derecho, es una concesión que el Estado te da, y si estamos haciendo buen uso de él, ¿por qué? Obviamente, estamos a favor de que vayan contra los acaparadores”, dijo el exgobernador de Guanajuato.

El senador Marko Cortés no se ha pronunciado por la acusación.

Anaya lanza amenaza sobre ‘quemar’ a morenista

Ricardo Anaya, coordinador parlamentario del PAN, afirmó que entre las bancadas oficialistas hay un solo senador que tiene más metros cúbicos que los panistas; sin embargo, no dijo quién.

“Nada más que métanse a la página de Conagua, porque les adelanto, hay un integrante de su bancada del oficialismo y aquí tengo el documento que él solito tiene tres veces más volumen de agua que todos los del PAN juntos. Entonces, ahórrense su argumento, porque les va a salir el tiro por la culata”, advirtió.