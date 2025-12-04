Se brincan a comisiones: Senado discutirá de manera ‘urgente’ nueva Ley de Aguas de Sheinbaum

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó que se ordenó la dispensa de los trámites legislativos. Esto evitó que la iniciativa de la Ley de Aguas pasara por comisiones para que pueda discutirse en el pleno. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

El Senado de la República recibió este jueves 4 de diciembre la minuta con el dictamen de la Ley General de Aguas apenas unas horas después de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto, tras un debate que se extendió por 24 horas. El documento fue publicado en la Gaceta Parlamentaria vespertina.

La mayoría integrada por Morena, PT y PVEM aprobó con 83 votos a favor y 27 en contra que el dictamen fuera considerado de “urgente resolución”. Con esa votación, el Senado omitió la primera lectura del dictamen, lo que aceleró el proceso para su discusión y eventual votación en el pleno.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó que se ordenó la dispensa de los trámites legislativos. Esto evitó que la iniciativa de la Ley de Aguas pasara por comisiones y abrió la posibilidad de discutirlo directamente en el pleno.

Legisladores de oposición se manifestaron en contra de este procedimiento, al que calificaron como un “fast track legislativo”. Argumentaron que el tema requiere un análisis técnico detallado y una revisión a fondo en comisiones.

¿Senado aprobará en fast track la nueva Ley de Aguas?

Antes de que el documento fuera entregado al Senado, Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política y senador de Morena, afirmó que la Cámara Alta está conforme con la minuta enviada por los diputados.

Destacó que el dictamen de la nueva Ley de Aguas fue trabajado con base en foros y consultas ciudadanas, y aseguró que se atendieron los principales temas de preocupación, como los derechos adquiridos y las sucesiones hídricas.

“Nosotros, con lo que se ha aprobado hasta este momento, estamos conformes”, y “salvo algún cambio de última hora (...), hasta este momento estamos en conformidad”, declaró el senador.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones.

La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca definir las reglas sobre el uso del agua en los procesos productivos, ordenar las concesiones y asegurar su disponibilidad para toda la población.

Campesinos amenazan con bloqueos en caso de que avance la Ley de Aguas en el Congreso

Recientemente, diversos grupos de agricultores y campesinos advirtieron que realizarán bloqueos en la Ciudad de México y en otros 10 estados, si el dictamen de la Ley de Aguas se aprueba sin modificaciones

Actualmente, productores agropecuarios mantienen cierres carreteros en Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes.

Eraclio Rodríguez, líder del Frente de los Campesinos, exigió que se incluyan dos artículos transitorios que reconozcan alumbramientos y perforaciones históricas, con el fin de evitar que miles de productores queden en situación legal vulnerable.

“Nos hemos puesto de acuerdo en mantenernos sin manifestaciones en la Ciudad de México, esperando tener apertura para que se incluya también en el último acuerdo o la última propuesta del Frente Nacional”, señaló.

El Senado prevé continuar la discusión en el pleno y votar el dictamen en los próximos días. De aprobarse sin cambios, la reforma será enviada al Ejecutivo para su publicación. Mientras tanto, las organizaciones campesinas mantienen la presión y advierten con radicalizar sus acciones si no se incorporan sus propuestas.