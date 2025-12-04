Gobierno de Sheinbaum aclara puntos polémicos que rodean a la Ley de Aguas: ‘No hay nada más falso’

La Conagua desmintió siete ideas que difundieron sobre la Ley de Aguas. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

Alrededor de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se crearon campañas de desinformación y se generó preocupación entre cientos de productores que salieron a la calle para exigir a los legisladores ser escuchados, según Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Conforme avanza la discusión de la iniciativa, que ya fue aprobada en lo general en la Cámara de Diputados, Morales López desmintió las ‘mentiras’ que supuestamente se difundieron sobre el proyecto para apaciguar las diferencias de los productores con inquietudes legítimas.

¿Cuáles son las mentiras que rodean a la Ley de Aguas, según la Conagua?

Efraín Morales López rechazó siete ideas que se difundieron, pero que, según afirmó, desinforman a los productores que se movilizan e intentarían frenar el avance de la reforma ante el temor de que sus demandas no sean escuchadas.

“No voy a poder heredar mi terreno con un título de concesión”. Negó que esta aseveración sea cierta y explicó que quedó puntualizado en la ley. “En el caso de que quiera vender una propiedad, la Conagua no me permitirá venderla con el título de concesión”. Afirmó que está garantizado en la iniciativa que al vender una propiedad se vende con el título de concesión, pues de no hacerlo así “sería ridículo pensar que se puede vender una propiedad sin agua, no valdría prácticamente nada”. “Se criminaliza a los productores que trasladan agua, realicen un bordo o toman agua del río para regar sus cultivos”. Negó que sea cierto. Mencionó que se establecen sanciones para quienes tienen o tuvieron poder político o económico y realizaron obras para beneficiarse, como fue el caso de César Duarte. “Si transportas agua en pipas te va a sancionar la Conagua”. Rechazó esta afirmación y resumió que se trata de una medida dirigida al combate al robo de agua, no contra los productores. “La Conagua va a regular la captación de agua de lluvia”. Desmintió esta afirmación y dijo que en la reforma intentan incentivar esta práctica, pero si existen abusos con la construcción de presas, se regule ante las autoridades. “Se prohibirá la renta de parcelas con agua”. Afirmó que en la ley está garantizada esta práctica. Negó que la Conagua vaya a quitar los títulos de concesión sobre los pozos que se construyeron. Afirmó que los derechos están garantizados para quienes ya cuentan con una concesión.

¿Qué sigue en la Ley de Aguas?

Luego de que la reforma sea aprobada por la Cámara de Diputados en lo particular, tendrá que ser turnada al Senado de la República. Las comisiones deberán estudiar, discutir y eventualmente aprobarla antes de que el tema llegue al Pleno.

En caso de que sea aprobada también en el Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá que firmarla y publicar el decreto en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor.