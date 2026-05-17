POV: Mañana te toca Metro; Así queda el Hoy No Circula para este lunes 18 de mayo en CDMX y Edomex

Este lunes 18 de marzo el programa Hoy No Circula operará con normalidad.

Las y los capitalinos tienen un respiro de la mala calidad del aire para este inicio de semana.

Este lunes 18 de mayo de 2026, el programa Hoy No Circula, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), operará con normalidad en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

Esto se debe a que, hasta el momento, las autoridades ambientales no han detectado contingencia ambiental ni habrá Doble Hoy No Circula activado.

Recuerda que este programa funciona a partir de un calendario semanal que organiza la circulación de vehículos conforme al color del engomado y el último número de la placa. Para el 18 de mayo, estos vehículos no circularán:

Autos con holograma 1 y 2.

Engomado amarillo.

Terminación de placas 5 y 6.

Horario: de 5:00 a 22:00 horas.

Además, los vehículos con placas foráneas tienen restricción de 5:00 a 11:00 horas.

Sí pueden circular:

Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Autos con pase turístico vigente, entre otros casos exentos.

Es un acuerdo oficial establecido por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México (SMA), que limita la circulación de vehículos de uso particular y otros tipos de unidades, en determinados días de la semana y bajo ciertas condiciones. (Gobierno de la Ciudad de México)

La medida aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en municipios del Valle de México, Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco:

En el Estado de México, la lista es esta:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, el Hoy No Circula aplicará en:

Toluca

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Xonacatlán

Zinacantepec

En la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

El monitoreo de calidad del aire reporta niveles malos por ozono y partículas PM2.5, aunque las autoridades ambientales no han activado contingencia hasta ahora.

Recuerda que en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios colindantes del Estado de México te pueden multar si no respetas el Hoy No Circula.